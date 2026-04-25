Trumpék a kivégzőosztag általi halálbüntetések visszavezetését sürgetik

Az Igazságügyi Minisztérium pénteken bejelentette, hogy tovább haladnak a szövetségi halálbüntetési ügyeket érintő változtatások előkészítésében. Ebbe többek közt a gyorsított eljárások visszavezetése és a kivégzési módok kiterjesztése is beletartozik.

Joe Biden elnöksége alatt az Igazságügyi Minisztérium visszavonta a Donald Trump első kormányzata alatt a szövetségi ügyekben a halálbüntetés kiterjesztésével kapcsolatban végzett munkák nagy részét, amelyeket a Trump-kormányzat most fokozatosan visszavon.

Gyorsított eljárás és kivégzőosztagok

„A meghozott intézkedések között szerepel a Trump-kormány első ciklusában alkalmazott halálos injekciós protokoll újbóli bevezetése, a protokoll kiterjesztése további kivégzési módokkal, például a kivégzőosztaggal, valamint a belső folyamatok egyszerűsítése a halálbüntetéssel járó ügyek gyorsítása érdekében” – áll a minisztérium közleményében.

Jelenleg öt államban engedélyezik a kivégzőosztag általi halálbüntetést azon halálraítéltek számára, akik kimerítették a fellebbezési lehetőségeket, a legtöbb esetben azonban feltételhez kötött, leginkább ahhoz, hogy csak akkor alkalmazható, ha a méreginjekció nem áll rendelkezésre.

Szintén lerövidítenék azt a jellemzően hosszú, évekig tartó folyamatot, amely a halálos ítéletet követik, a jogi eljárások miatt ugyanis gyakran évek telnek el az ítélet és a kivégzés közt.

Az előző kormányzat elmulasztotta azt a kötelességét, hogy megvédje az amerikai népet azzal, hogy nem hajtotta végre a legveszélyesebb bűnözők, köztük terroristák, gyermekgyilkosok és rendőrgyilkosok ellen kiszabott végső büntetést. Trump elnök vezetése alatt az Igazságügyi Minisztérium ismét betartatja a törvényt és kiáll az áldozatok mellett.

– nyilatkozta pénteken Todd Blanche ügyvivő igazságügyi miniszter.

Megduplázódott a halálbüntetések száma

Tavaly az előző évhez képest a duplájára nőtt a kivégzések száma az Egyesült Államokban, 47 halálraítéltet végeztek ki. Tavaly márciusban Dél-Karolinában kivégzőosztag végzett ki egy gyilkosságért elítélt férfit, korábban utoljára 2010-ben volt erre példa.