Hivatalos: nagyarányú győzelmet aratott Bulgáriában az oroszbarát volt elnök

A bolgár Központi Választási Bizottság közlése szerint a szavazatok 97,5 százalékának feldolgozása alapján a Rumen Radev által vezetett, több pártból álló Progresszív Bulgária (PB) a voksok 44,7 százalékát szerezte meg a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon. Ez az eredmény jó eséllyel többséget biztosít a 240 fős parlamentben – írja az MTI.

Öt párt juthat be a parlamentbe

A 2025 végén lemondott koalíciós kormányt vezető, Bojko Boriszov volt miniszterelnök pártszövetsége, a GERB–UDF mindössze 13,4 százalékot ért el, ami történetének legrosszabb eredménye. A harmadik helyen a liberális Folytatjuk a Változást – Demokratikus Bulgária (PP–DB) végzett 12,8 százalékkal. Az eddigi adatok szerint összesen öt párt juthat be a parlamentbe.

A Mozgalom a Jogokért és Szabadságokért (MRF) Deljan Peevszki vezetésével körülbelül 6,8 százalékot kapott, míg a korábban erős nacionalista, oroszbarátnak tartott Újjászületés párt támogatottsága 4,3 százalékra esett vissza. A bolgár Szocialista Párt ezúttal nem érte el a parlamenti küszöböt. Előrejelzések szerint a PB 131 mandátumot is szerezhet, míg a GERB–UDF és a PP–DB egyaránt 39-39 helyhez juthat.

Az oroszbarátként emlegetett Radev jelezte: kész együttműködni a PP–DB-vel az igazságszolgáltatási reformokon, és hangsúlyozta, hogy Bulgária folytatni kívánja „európai útját”. Az EU- és NATO-tag országot jelenleg ügyvezető kormány irányítja; a hivatalos eredményeket csütörtökig hirdetik ki.

A Kreml üdvözölte Radev győzelmét

A választási eredményekre Moszkvában is reagáltak. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn úgy fogalmazott: Oroszország számára „imponálóak” Rumen Radev és több más európai vezető kijelentései, amelyek a Moszkvával folytatott pragmatikus párbeszéd szükségességét hangsúlyozzák.

Peszkov szerint Oroszország soha nem zárkózott el a párbeszédtől, és a vitás kérdéseket kizárólag tárgyalások útján lehet rendezni. Ugyanakkor óvatosságra intett azzal kapcsolatban, hogy az eredmény az európai hangulat általános megváltozását jelezné, mivel Brüsszelből továbbra is eltérő nyilatkozatok érkeznek.

A szóvivő hangsúlyozta Oroszország jelentőségét a globális energiapiacokon, valamint a közel-keleti helyzet törékenységét is kiemelte, jelezve: Moszkva egyelőre nem közvetítő, de kész segítséget nyújtani a konfliktus rendezéséhez.