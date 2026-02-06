magas-tátralavina
Két magyar férfit ölt meg a lavina a Magas-Tátrában

2026. 02. 06. 17:15
Két magyar férfi életét vesztette pénteken egy lavinában a szlovákiai Magas Tátrában – jelentette hatósági közlésre hivatkozva a szlovák közszolgálati hírügynökség.

Az eperjesi kerületi rendőrség közlése szerint a lavina pénteken délelőtt tizenegy óra körül zúdult le a Csorba-tótól néhány kilométerre lévő Tupá hegycsúcs alatt. A lavina két férfit sodort maga alá, akik nem élték túl a hóomlást: a rendőrség információi szerint

a tragédiában két magyar férfi, egy 30 és egy 37 éves személy vesztette életét.

Az Újszó azt írta: előzetes információk szerint az áldozatok külföldi állampolgárok voltak. A helyszínre a mentőegységek és a rendőrség is kivonult, az eset körülményeit a hatóságok jelenleg is vizsgálják.

