Elutasította a Kreml moszkvai meghívását Volodimir Zelenszkij, helyette inkább megfelelőbb formátumú találkozót javasol – írja a The Kyiv Independent.

Zelenszkij is meghívta Putyint

Ugyanígy meghívhatom őt Kijevbe is, hadd jöjjön. Nyíltan meghívom őt, ha mer

– mondta Zelenszkij egy sajtótájékoztatón, utalva arra, hogy Vlagyimir Putyin megpróbálja elkerülni a személyes tárgyalásokat.

Az ukrán elnök ezzel Jurij Usakov, a Kreml egyik tanácsadójának kijelentésére reagált, aki korábban közölte: Moszkva kész biztosítani Zelenszkij biztonságát és munkafeltételeit, ha Oroszországba érkezik, hogy folytassa a háború befejezéséről szóló tárgyalásokat.

Ukrajna korábban jelezte, hogy nyitott egy Putyin–Zelenszkij-találkozóra az Egyesült Államok vezette békefolyamat két kulcsfontosságú kérdésének megvitatására: az egyik a területi kérdéseket érintené, a másik pedig az orosz megszállás alatt álló zaporizzsjai atomerőmű jövőjét. Az ukrán elnök ugyanakkor elutasította, hogy a tárgyalásokat Oroszországban vagy Belaruszban tartsák, azzal érvelve, hogy Moszkva a háború agresszora, Minszk pedig annak partnere.

A két vezető a háború kezdete óta nem folytatott személyes tárgyalásokat; legutóbb a 2019-es normandiai, több oldalú tárgyalásokon találkoztak.

Ez történt Abu-Dzabiban

Az ukrán, orosz és amerikai tisztviselők közötti béketárgyalások legutóbbi fordulójára január 23–24-én Abu-Dzabiban került sor. Steve Witkoff amerikai különmegbízott a megbeszéléseket „nagyon konstruktívnak” nevezte.

A tárgyalásokat eredetileg február 1-jén, ugyanott folytatták volna, de Zelenszkij nem zárta ki, hogy a következő fordulót elhalasztják.

Nem tudom, mikor lesz a következő találkozó

– mondta az elnök, hozzátéve, hogy az időpont és a helyszín megváltozhat az „Egyesült Államok és Irán közötti helyzet” miatt.

Az elmúlt napokban nőtt a feszültség a Közel-Keleten, miután a hírek szerint Donald Trump amerikai elnök ismét mérlegeli Irán elleni csapások lehetőségét, hol az államellenes tüntetések elleni fellépésre, hol a perzsa ország nukleáris programjára hivatkozva.

Zelenszkij kommentálta azt az állítólagos, egyhetes légicsapásszünetet is, amelyet Trump január 29-én jelentett be. Szerinte nem született közvetlen megállapodás Kijev és Moszkva között az energetikai létesítmények elleni támadások leállításáról, ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy Ukrajna kész tartózkodni a támadásoktól, ha Oroszország is így tesz.

Az orosz csapások szüneteltetését — feltéve, hogy Ukrajna is tartózkodik az orosz olajfinomítók és tartályhajók elleni támadásoktól — állítólag megvitatták az abu-dzabi háromoldalú találkozón.