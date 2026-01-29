A Reuters két amerikai kormányzati forrása szerint Donald Trump mérlegeli, hogy az iráni tüntetők támogatása, motiválása érdekében légicsapásokat mérjenek az országra. Az informátorok állítása szerint Trump azt szeretné, hogy kialakuljanak a rezsimváltáshoz szükséges feltételek Iránban, miután a hónap elején leverték az országszerte tartott tüntetéseket.

A források azt mondták, hogy Donald Trump a több ezer tiltakozó haláláért általa felelősnek tartott politikai és katonai vezetőkre, illetve intézményekre csapna le, hogy a tüntetőknek lehetőséget adjanak arra, hogy kormányzati és biztonsági épületeket foglaljanak el.

Az amerikai hadsereg nemrég repülőgép-hordozókat és rombolóhajókat vezényelt át a Közel-Keletre, ami bővíti egy esetleges katonai beavatkozás lehetőségeit.