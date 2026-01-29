donald trumpusaamerikairán
Reuters: Trump gondolkozik azon, hogy a rezsimváltás érdekében lecsapjanak Iránra

Donald Trump mérlegeli, hogy csapásokat mérjenek Iránra.
2026. 01. 29. 08:40
Trump a tüntetőket biztatná ezzel arra, hogy vegyék át a kormányzati és biztonsági épületeket.

A Reuters két amerikai kormányzati forrása szerint Donald Trump mérlegeli, hogy az iráni tüntetők támogatása, motiválása érdekében légicsapásokat mérjenek az országra. Az informátorok állítása szerint Trump azt szeretné, hogy kialakuljanak a rezsimváltáshoz szükséges feltételek Iránban, miután a hónap elején leverték az országszerte tartott tüntetéseket.

A források azt mondták, hogy Donald Trump a több ezer tiltakozó haláláért általa felelősnek tartott politikai és katonai vezetőkre, illetve intézményekre csapna le, hogy a tüntetőknek lehetőséget adjanak arra, hogy kormányzati és biztonsági épületeket foglaljanak el.

Az amerikai hadsereg nemrég repülőgép-hordozókat és rombolóhajókat vezényelt át a Közel-Keletre, ami bővíti egy esetleges katonai beavatkozás lehetőségeit.

Miért nem bukott meg az iráni rezsim – és miért bukhat meg bármikor?
A rezsim agresszivitása mutatja, hogy a kormány milyen elkeseredett helyzetben volt – és milyen gyenge maradt.
Turistaként a forradalomban – tíz nap Iránban
Kollégánk január elején, turistaként érkezett Iránba, ahol azokban a napokban az iszlamista rezsim története egyik legnagyobb kihívásával nézett szembe százezres tüntetések képében. Úti beszámoló.

