Trump szerint Iránnak fogytán az ideje – a perzsa állam példátlan módon válaszolna a fenyegetésre

admin Ürmös Dániel
2026. 01. 28. 18:57
Az Egyesült Államok Trump fenyegetéseivel párhuzamosan növeli jelenlétét a Perzsa-öböl térségében. Az Iráni kormány ellenáll és elutasítja a nyomásgyakorlást.

Donald Trump szerint Iránnak „fogytán az ideje”, hogy az ország nukleáris programjáról szóló tárgyalásokat megkezdje – adta hírül a BBC. Közben az Egyesült Államok folyamatosan növeli katonai jelenlétét a Perzsa-öböl térségében.

Trump fenyeget, Irán ellenáll

Az amerikai elnök megismételte múlt heti fenyegetését, miszerint egy „hatalmas hajóhad” tart Irán felé. A kijelentésével egy jelentős amerikai haditengerészeti kötelékre utalt, melyet a lap nyílt forrású adatok alapján is megerősített. Egy amerikai védelmi tisztviselő szerint a flottát a a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó vezeti.

„Teherán kész a párbeszédre, kölcsönös tisztelet és érdekek alapján” – válaszolta Irán ENSZ-képviselete. Ugyanakkor figyelmeztettek, hogy nyomásgyakorlás esetén az ország megvédi magát, és „példátlan módon válaszol”. A perzsa állam továbbra is azt állítja, hogy nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál, és következetesen tagadja, hogy atomfegyver kifejlesztésére törekedne.

Az atomfegyverek körül van vita

Trump az elmúlt napokban már többször is megfenyegette Iránt. Legutóbb segítséget ígért az iráni tüntetések brutális leverésében érintett áldozatoknak. Akkor azt mondta: „Úton van a segítség”, majd később finomított álláspontján, miszerint megbízható forrásból úgy értesült: a kivégzések leálltak.

Az amerikai elnök szerdai üzenetében elsősorban Irán nukleáris programjára összpontosított. A Truth Socialon azt írta: reméli, hogy Irán gyorsan tárgyalóasztalhoz ül egy „igazságos és méltányos megállapodás” érdekében, hangsúlyozva: „NINCS ATOMFEGYVER”. Hozzátette: a Perzsa-öbölbe vezényelt flottakötelék nagyobb, mint az a haderő, amelyet korábban Venezuelába küldött. Elmondása szerint az egység „készen áll, képes és hajlandó küldetését gyorsan és – ha szükséges – erőszakkal végrehajtani”.

Trump a tavaly júniusi amerikai légicsapásokra is utalt, amelyek Irán izraeli háborúja idején három nukleáris létesítményt – Fordót, Natanzot és Iszfahánt – érintettek. Figyelmeztetett: „A következő támadás sokkal súlyosabb lesz.”

A katonai fenyegetésen keresztül folytatott diplomácia nem lehet hatékony

– jelentette ki korábban Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere. Szerinte az Egyesült Államoknak fel kell hagynia a fenyegetésekkel és az ésszerűtlen követelésekkel, ha valódi tárgyalásokat akar.

