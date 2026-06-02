Jön az El Nino, tovább fokozhatja a szélsőséges időjárást

A globális átlaghőmérséklet emelkedését és a szélsőséges időjárási viszonyok fokozódását hozhatja magával az elkövetkező hónapokban az El Nino időjárási jelenség – figyelmeztetett kedden az az ENSZ Meteorológiai Világszervezete (WMO).

Az ügynökség szerint az óceánok felmelegedése által erőteljesebbé váló El Nino júniustól augusztusig átlag feletti hőmérsékletet hozhat a világ legnagyobb részén, és az előrejelzések szerint akár novemberig is eltarthat.

A közleményben kiemelték, hogy egyelőre nem lehet pontosan tudni, milyen erővel érkezik az El Nino, hozzátéve, hogy szakértők már több modellt is felállítottak ezzel kapcsolatban, mindazonáltal leszögezték: a világnak fel kell készülnie az érkezésére.

Erős El Ninóra kell készülni, amely súlyosbítja a szárazságot, az áradást, és növeli a hőhullámok kockázatát, mind a szárazföldön, mind az óceánokon

– szögezte le Celeste Saulo, a WMO főtitkára, a szervezet közlése szerint pedig a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő.

Saulo emlékeztetett arra is, hogy a 2024-ben megdőlt melegrekordoknak az El Nino volt az egyik okozója, és figyelmeztetett arra, hogy a szélsőséges hőhullámokkal nő a veszélye a szúnyogok és kullancsok által terjesztett betegségeknek és az élelmiszer- és vízkészletek csökkenésének.

Azok a közösségek, amelyek már így is a fennmaradásért harcolnak, további nehézségekkel lesznek kénytelenek szembenézni

– tette hozzá.

A WMO részéről kiemelték továbbá, hogy bár kelló óvatossággal fogadják egyes országok meteorológiai intézeteinek jóslatát, amely szerint az idén érkező El Nino az évtizedek óta mért leghevesebb lehet, elmondták, hogy máris szokatlanul meleg, az átlagot 6 Celsius-fokkal is meghaladó felszín alatti hőmérsékleti viszonyokat észleltek a Csendes-óceán trópusi részén.

António Guterres ENSZ-főtitkár hangsúlyozta, hogy a mérési eredmény újabb figyelmeztetés a világ felé azzal kapcsolatban, hogy hagyjon fel a fosszilis tüzelőanyagok használatával és forduljon a megújuló energiaforrások felé.

Az El Nino jelenség olajat önt a felmelegedő világ tüzére

– fogalmazott.