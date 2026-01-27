Mesterlövészek a háztetőn, holttestekkel teli kórházak – videón az iráni tüntetések

Épületek tetején álló mesterlövészek, térfigyelő kamerákat szétverő tüntetők, lángoló utcák, holttestekkel teli kórházak – hiteles forrásból származó felvételeket közölt a december végével kezdődött, az iráni valuta leértékelése és a gazdasági nehézségek miatt kitört tömegtüntetésekről a BBC. Iránban országszerte utcára vonultak az emberek, hogy kifejezzék elégedetlenségüket a hatalommal szemben, ám a sajtóban nehezen lehetett követni mi is zajlik pontosan, hiszen a kormány – arra hivatkozva, hogy a tüntetőket külföldről irányítják – lekapcsolta az internetet.

A BBC információ szerint a most nyilvánosságra került videók január 8-án és 9-én készülhettek. Az egyik felvételen látszik, ahogy egy férfi felmászik egy oszlopra, majd a kezében lévő bottal szétveri az oszlopon lévő térfigyelő kamerákat, míg a tömeg körülötte éljenez. Egy másik, a BBC szerint Teheránban készült felvételen a tüntető tömeg látható, majd lövések dördülnek.

Irán második nagyvárosában, Mashhadban pedig mesterlövészeket rögzítettek: a nappal készült videón két feketébe öltözött férfi látható egy épület tetején, egyikük egy nagyméretű puskával áll a fal mellett, a társa a földön guggolva dohányzik. A BBC megerősített egy teheráni kórházban készült felvételt is, amelyen emberi tetemek láthatók egy halomban. Az említett felvételen 31 holttestet számoltak össze, egy másikon pedig hét halottas zsák látható a kórház bejárata előtt – írják.

Az Amerikai Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) már 5000 fölé teszi az országos tüntetéssorozat halálos áldozatainak számát, míg a norvég székhelyű Iran Human Rights (IHR) arra figyelmeztetett, hogy az áldozatszám akár 25 ezer főt is meghaladhatja.

A tüntetéseket mára vérbe fojtotta a hatalom, a legfőbb vallási vezető, Ali Hámenei ajatollah által irányított teokrácia a helyén maradt.