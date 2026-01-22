friedrich merznémetországkancellármagángép
Nagyvilág

Őrizetbe vettek egy társaságot, akik a német kancellár magángépét akarták megrongálni

Friedrich Merz felszáll a kormánygépre.
MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance via AFP
Friedrich Merz felszáll a kormánygépre.
admin Kerner Zsolt
2026. 01. 22. 15:51
Friedrich Merz felszáll a kormánygépre.
MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance via AFP
Friedrich Merz felszáll a kormánygépre.
Szerintük csak a földön akarták tartani.

A gyanú szerint Friedrich Merz német kancellár magángépét akarta megrongálni az a három ember, akiket a német rendőrség közlése szerint az arnsbergi repülőtér hangárjában vettek őrizetbe szerda éjszaka.

Az arnsbergi ügyészség tájékoztatása szerint a három német állampolgárt – két nőt és egy férfit – bitrokháborításért tartóztatták le, mivel az éjszaka folyamán jogosulatlanul hatoltak be a repülőtérre, és feltehetően a kancellár magánrepülőjének megrongálását tervezték.

Gyakorlott pilóta

A tavaly májusban hivatalba lépett Merz gyakorlott pilóta, és bár ideje nagy részét Berlinben tölti, állandó lakhelye továbbra is a fővárostól mintegy 400 kilométerre fekvő Arnsberg.

A rendőrség azért lépett akcióba, mert kiderült, hogy egy sofőr, aki útba igazítást kért a repülőtérre, egy ismert baloldali aktivista. A rendőrök ezt követően kutatták át a repülőteret, ahol megtalálták a három illetéktelen behatolót.

Az akció elkövetőjeként az Ellenállás Kollektíva (Resistance Collective) csoport jelentkezett, azzal indokolva, hogy tiltakozásképpen akarták a földön tartani Merz magánrepülőgépét.

(MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Venezuela új elnöke titokban már Maduro elrablása előtt megígérte az amerikaiaknak, hogy együtt fog működni
Megalakult a Béketanács, Trump „kemény fickónak" nevezte Orbánt
Magyar Péter: Konfliktust vállalunk az Európai Néppárttal
Putyin utalt arra, hogy az USA-ban befagyasztott orosz vagyont felajánlaná az ukrajnai újjáépítéshez
Egressy Mátyás eltűnt személy plakát
Kovács Lajos rendőr ezredes: Ha felismerhető a Lánchídról lezuhanó személy, valószínűleg megmutatnám a videót Egressy Mátyás családjának
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik