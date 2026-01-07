Franciaország hatásos közös válaszra készül az USA-nak

Párizs: az európaiak válaszadásra készülnek az amerikai megfélemlítésekre

Az európaiak válaszadásra készülnek az Egyesült Államok megfélemlítéseire – mondta szerdán a francia külügyminiszter Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére irányuló szándékai kapcsán. „Bármilyen formában is érkezzenek a megfélemlítések, és bárhonnan is származzanak, nekiállunk (…) a külügyminisztériumban, hogy felkészüljünk a válaszadásra, a visszavágásra és arra, hogy ne egyedül válaszoljunk”, hogy „meggyőzőek és hatásosak legyünk” – mondta Jean-Noël Barrot a France Inter közszolgálati rádióban. A diplomáciai tárca vezetője szerint ez a munka „a következő napokban” egy olyan tervhez vezet, amelyet Franciaország megoszt főbb partnereivel.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a Grönlandot érintő kijelentéseken kívül Washington nemrégiben gazdasági szankciókat vezetett be európai személyiségek, köztük a szigorú technológiai szabályozásért elkötelezett Thierry Breton volt francia biztos ellen.

Francia-német-lengyel válasz jöhet

„Ezekkel a megfélemlítési jelekkel szemben cselekedni akarunk, de európai partnereinkkel együtt” – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy erről szerdán tárgyal kollégáival, a német és a lengyel miniszterrel.

Együtt olyan triót alkotunk, amely Európára hatással bír. És ezekről a kérdésekről fogunk egyszerre tárgyalni

– tette hozzá.

Jean-Noël Barrot szerint Donald Trump Grönland megszerzésére vonatkozó nyilatkozatai ellenére az Egyesült Államok „nagyon elkötelezett a transzatlanti szövetség, a NATO mellett”.

A tárcavezető utalt egy beszélgetésre, amelyet Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott, aki állítólag biztosította őt arról, hogy Washington elveti a katonai opciót.

„Elvetette azt a gondolatot, hogy Grönlandon is megtörténhet az, ami most Venezuelában történt” – mondta a francia miniszter, utalva Nicolás Maduro venezuelai elnök amerikai elfogására, és az amerikai elnök azon állítására, hogy az Egyesült Államok „irányítja” az országot.

A Fehér Ház keddi közlése szerint Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésének lehetőségeit fontolgatja, az amerikai haderő bevetésének lehetőségét is felvetve. A fenyegető nyilatkozatokra reagálva Grönland és a dán kormány ismételten találkozót sürgetett Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.

