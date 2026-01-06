delcy rodriguezdonald trumpkatonai beavatkozásnicolas maduro
Kié a hatalom Venezuelában Maduro elmozdítása után?

Juan BARRETO / AFP
admin Papp Atilla
2026. 01. 06. 18:00
Juan BARRETO / AFP
Nicolás Maduro elrablásával hatalmi vákuum nyílt Venezuelában, és egyelőre nem világos, hogy kinek sikerül majd betöltenie. Az elnöki széket az amerikaiak látszólagos támogatásával ideiglenesen Delcy Rodríguez foglalhatja el, akinek nehéz lesz megtalálnia az egyensúlyt a Trump-kormányzat és hazája hatalmi elitjei között. Trump szerint jelenleg az Egyesült Államok irányítja az országot, de az egyelőre nem világos, hogyan kívánják érvényesíteni az akaratukat, ahogy az sem, vajon az új vezetés teljesíti-e a követeléseiket. Az amerikai elnök felvetette egy újabb katonai beavatkozás lehetőségét is.

Szombat hajnalban egy amerikai katonai akció keretében a feleségével együtt elrabolták Nicolás Madurót a caracasi elnöki palotából, és az Egyesült Államokba hurcolták. A művelethez vezető hónapokban az amerikaiak a legnagyobb csapatösszevonást hajtották végre a karibi térségben az 1989-es panamai invázió óta, amely a mostani eseménysorozathoz hasonlóan a diktátor elzavarásával végződött. Akkor tíz nap kellett ahhoz, hogy – a pápai nuncius rezidenciájára menekülő – Manuel Noriegát foglyul ejtsék, Madurónál viszont kevesebb mint két órára volt szükség.

Az elmozdított venezuelai elnök ellen még 2020-ban emeltek vádat New Yorkban, ezért az amerikaiak úgy értelmezik a szombati eseményeket, hogy az a törvény betartatását („law enforcement”) célzó akció volt, és nem egy katonai művelet: az elnököt „narkó-terrorizmussal” és kokainimporttal kapcsolatos összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával vádolják. Maduro hétfőn az ellene felhozott összes vádpontban ártatlannak vallotta magát a New York-i bíróságon. Miután az Egyesült Államok joghatósága aligha terjed ki Caracasra, a nemzetközi jog értelmében a rajtaütés agressziónak minősül, így Maduro vélhetően nem téved, amikor úgy értékeli helyzetét, hogy hadifogságba esett.

Jane ROSENBERG / AFP A bírósági rajzon Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores a manhattani bíróságon 2026. január 5-én.

Maduro elmozdításával hatalmi vákuum nyílt Venezuelában, és ennek messzire nyúló hatásai lehetnek a teljes amerikai földrészre nézve, aminek sorsát a Donald Trump vezette adminisztráció mára alig titkoltan a saját belügyének tekinti.

Trumpék a technokrata alelnökre szavaztak, a demokratikus ellenzék hoppon maradt

Az elnöki széket ideiglenesen Delcy Rodríguez foglalta el, aki hétfőn tette le a hivatali esküjét.

