Svájci diszkótragédia: öt éve volt utoljára biztonsági ellenőrzés a bárban

Betiltják a csillagszórók használatát Crans‑Montana szórakozóhelyein, miután a Le Constellation bárban kialakult tűzvészt a jelenlegi ismereteink szerint a mennyezethez túl közel használt tortatűzijátékok okozták – mondta el keddi sajtótájékoztatóján a svájci település polgármestere.

Az újévkor történt tragédiában 40 ember halt meg, a legfiatalabb halálos áldozatok 14 évesek voltak.

Nincs előírva a zajcsillapító anyagok ellenőrzése

Nicolas Feraud is elismerte, hogy a szórakozóhely öt éve nem esett át biztonsági ellenőrzésen, és ezt „mélyen sajnálják”.

Hozzátette: teljes körű auditot indítanak, valamint sűrítik a jövőbeni vizsgálatokat, de azt is megjegyezte, hogy egy mindössze ötfős csapatnak kell elvégeznie a több mint 10 .000 épületre kiterjedő ellenőrzéseket.

Az önkormányzat közölte: a tűz okának és felelőseinek megállapítása a hatóságok feladata, ők viszont teljes átláthatóságot ígérnek az áldozatok és családjaik felé. Feraud elmondta, hogy évente felülvizsgálják a vendéglátóhelyek tűzvédelmi kockázatait (például a konyhákat és a tűzoltó készülékek karbantartását), ugyanakkor a jogszabály nem írja elő a mennyezeti zajcsillapító anyagok ellenőrzését, ezért tűzvédelmi szempontból sem vizsgálták meg azokat.

Elhangzott az is, hogy a Le Constellation épülete 1977‑ben épült, 2015‑ben engedélyezték a fedett kültéri terasz bővítését, amelynek elkészülte után az ellenőrzés a külső részre fókuszált, nem a belső átalakításokra.

Nem mond le a városvezetés

A polgármester hangsúlyozta, hogy a férőhelyek betartása és annak ellenőrzése, hogy nincs‑e túlzsúfoltság, egyértelműen a bár üzemeltetőinek felelőssége. Mint fogalmazott, a Le Constellation vezetésének kell tudnia, hogy a működés megfelel‑e az előírásoknak, a felelősség kérdéséről pedig a bíróságok döntenek.

A BBC megjegyezte, hogy a svájci ügyészség büntetőeljárást indított a bár két vezetője ellen. A helyi sajtó által Jacques és Jessica Moretti néven azonosított francia házaspárt gondatlanságból elkövetett emberöléssel, testi sértéssel és gyújtogatással gyanúsítják.

A kritikákra reagálva Feraud kijelentette, hogy nem mond le, mert a megválasztott vezetésnek „most az a dolga, hogy a lakosok mellett maradjon és segítsen”.

A sajtókérdésekre válaszolva a polgármester elmondta: a bírák hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy az önkormányzat érintettje lesz‑e az ügynek. Ugyanakkor jelezte, hogy a városvezetés álláspontja szerint Crans‑Montana maga is az eset áldozatának tekinti magát, miközben együttműködik a hatóságokkal a történtek teljes körű feltárásában.

A halottakat már sikerült azonosítani

A rendőrségnek sikerült azonosította a tűzvész mind a 40 áldozatát, írja a BBC. Az elhunytak 14 és 39 év közöttiek, 15-en közülük 18 éven aluliak voltak. A legfiatalabb áldozatok egy svájci lány és egy francia fiú, mindketten 14 évet éltek. Az áldozatok svájci, olasz, román, török, portugál, francia, belga, brit, francia és izraeli állampolgárok voltak.

A 40 halott mellett 119-en megsérültek, és közülük hatan olyan súlyosan megégtek, hogy még mindig nem tudták őket azonosítani.