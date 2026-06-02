Magyar koprodukció is versenyez a 60. Karlovy Vary-i Filmfesztiválon

Meghívást kapott a július 3-án kezdődő 60. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült szlovák-cseh-magyar koprodukció, az Only Beautiful Things to Look At – áll az NFI lapunkhoz eljuttatott közleményében.

Az Ivan Ostrochovský rendezésében készült, részben Magyarországon forgatott dráma koproducere Berkes Juli, executive producere pedig Petrányi Viktória. A filmben A martfűi rém színésze, Bárnai Péter és az Aranyéletből is ismert Farkas Franciska is szerepel.

Ostrochovský filmje az 1980-as évek Csehszlovákiájának egyik legsúlyosabb ügyéről, a romák kényszersterilizációjának gyakorlatáról szól. A történet főhőse egy járási kórházban dolgozó orvosnő, aki egy kiégett házasság és egy megrekedt karrier fogságában él, ideje nagy részét pedig a betegeinek szenteli. Amellett, hogy újszülötteket segít világra és abortuszokat végez, roma nők sterilizációját is elvégzi – anélkül, hogy ők teljesen tisztában lennének a következményekkel. Egy új barátság egy fiatal, szabad szellemű ápolósegéddel azonban arra készteti, hogy más fényben lássa a dolgokat.

A produkció látványtervezője Lódi Csaba – aki korábban olyan nemzetközi sikerekben is dolgozott, mint A brutalista és a Dűne mozifilmek –, dramaturgja Zabezsinszkij Éva, maszkmestere Novák Balázs, gyártásvezetője Krékits Péter.

Az alkotás a tervek szerint 2027 első felében érkezik majd a hazai mozikba a Budapest Film forgalmazásában. A filmnek egyelőre nincs elérhető előzetese.