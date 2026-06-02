Szexuális visszaélés bűntette miatt vádat emeltek egy somogyi gyermekotthonban gyermekfelügyelőként dolgozó férfi ellen kedden – írta az MTI.
Hiába egyezett bele a sértett, mégis bűncselekményt követhetett el
A harmincas éveiben járó, Somogy megyei gyermekotthonban dolgozó férfi és a kiskorú sértett között bizalmas kapcsolat alakult ki. A gyermekfelügyelő megtudta, hogy a lány vonzódik hozzá, ezért az áthelyezését kérte egy másik csoportba, ám később helyettesítőként visszakerült a sértett csoportjába – közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség.
Ekkor már (befolyásával visszaélve) többször szexuális cselekményt végzett vele. Ezt, foglalkozására való tekintettel, annak ellenére sem tehette volna meg, hogy a 14 éves korhoz kötött beleegyezési korhatárt ugyan már elért, de a 18. évét még be nem töltött lány beleegyezett az intim együttlétbe.
A lány csoporttársai jelentették
A bűncselekményre úgy derült fény, hogy a lány csoporttársai tudomást szereztek a történtekről, jelezték azt a gyermekotthon vezetőjének, aki a gyermekvédelmi gyám bevonásával tett feljelentést a gyermekfelügyelő ellen.
A férfit a rendőrök őrizetbe vették, az ügyészség pedig kezdeményezte a letartóztatását. A Fonyódi Járási Ügyészség a bíróságra benyújtott vádiratában szexuális visszaélés bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetésre, a kiskorúak nevelésével összefüggő foglalkozástól való eltiltás kiszabására, illetőleg a vádlott pártfogó felügyeletének elrendelésére tett indítványt a tettét beismerő, büntetlen előéletű férfival szemben.