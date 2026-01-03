A leégett svájci klub tulajdonosa: Minden az előírásoknak megfelelően történt

Először állt a nyilvánosság elé annak a svájci klubnak a tulajdonosa, ahol Szilveszter éjjelén legalább 40 ember vesztette életét, 119 ember pedig súlyosan megsérült egy gyorsan terjedő tűz miatt. „Minden az előírásoknak megfelelően történt” – idézi a Telex a Crans-Montana-i bártulajdonos 24heures című svájci lapnak adott nyilatkozatát.

A 24heures szerint a férfi, akit Jacques Morettinek hívnak, nem akart hosszabb interjút adni, azt viszont elárulta, hogy a tragédia után, „nem érzi jól magát”.

Moretti egyébként nem csak a Szilveszterkor leégett Le Constellation tulajdonosa, hanem a feleségével együtt több más vendéglátóhelyet is üzemeltet a síparadicsomban, ahol a tűzvész történt. A francia médiában megjelent információk szerint a férfi a vélhetően csillagszórók által okozott tűz keletkezése idején nem is ebben a bárban tartózkodott, hanem egy másik helyükön. A felesége, Jessica Moretti viszont a többi túlélő által „pokoliként” leírt tragédia helyszínén volt, és a tűzben neki is megégett a karja.

A tűzvész egyik hőse a klub egyik fiatal vendége volt, aki többször is visszament a lángoló épületbe, hogy kimenekítse a baráti társasága tagjait.

Minden évben ellenőrizni kellett volna a helyet

Moretti a rövid nyilatkozatában azt is hangsúlyozta, hogy az elmúlt tíz évben három alkalommal is ellenőrizték a leégett klubot, ahol ők minden előírást betartottak. A svájci lap azonban azt írja, hogy a hatályos jogszabályok szerint ez a szám nem tekinthető elegendőnek. Az ide vonatkozó, tűzmegelőzésről szóló kantonális rendelet 8. cikkében ugyanis az áll, hogy „minden évben el kell végezni a közönség számára nyitott vagy különleges kockázatot jelentő épületekben”.

A Guardian szerint a házaspár ellen időközben büntetőeljárást is indítottak szombaton.

A tűzvész után ötnapos nemzeti gyászt hirdettek Svájcban, valamint XIV. Leó pápa és Kövér László is részvétét fejezte ki.