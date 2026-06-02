„Bújj el, mert jönnek a rendőrök!” – egy szekrényben rettegett az áldozat kilencéves kisfia, amíg az elkövető moziba ment a gyilkosság után

Kiengedték a rács mögül C. Károlyt, aki bő négy évvel ezelőtt megfojtotta a 30 éves élettársát Zuglóban, miközben a nő 9 éves kisfia is a lakásban tartózkodott.

Kedden először az áldozat kisfiának, Dominiknak a vallomását ismertették, majd egy szakértő meghallgatásával folytatódott a Fővárosi Törvényszéken a kisgyermekes anyuka meggyilkolásával vádolt férfi büntetőpere. C. Károly meglepetésre szabadlábon van – egy világos csíkos ingben és sötétkék nadrágban érkezett a bíróságra. Mint kiderült, a férfit kiengedték a letartóztatásból, bűnügyi felügyeletbe helyezték, és május elsejétől rakodóként dolgozik.

A nyolc általános végzettséggel rendelkező férfi pár hónappal a bűncselekmény előtt ismerkedett meg Sz. Zsanett-tel, majd nem sokkal később össze is költöztek. Abban a zuglói lakásban laktak, amelyben a nő a korábbi kapcsolatából született kisfiával lakott. A tragédia napján C. Károly vett két liter bort, amelyből a párjával együtt ismeretlen mennyiséget ittak meg.

A lakásban C. Károly véletlenül megütötte könyökkel a kisfiú szemét, amit a nő számon kért a férfin, és lekevert neki egy pofont. Tovább veszekedtek, amit egy idő után a konyhában folytattak. A férfi megparancsolta a kisfiúnak, hogy maradjon a szobában, és nem is engedte neki, hogy kijöjjön onnan.

A vádhatóság szerint a férfi vita hevében rátámadt az élettársára, megragadta a nyakánál, és megfojtotta.