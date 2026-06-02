eu-s forrásokhévhév-kocsikközlekedés
Belföld

Vitézy: 42 új motorvonatot veszünk a szentendrei, csepeli és ráckevei HÉV-vonalakra

Elek Aladár / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 06. 02. 11:26
Elek Aladár / 24.hu
Teljesen lecserélik a három HÉV-vonalon szolgáló szerelvényeket, a közel 6000 milliárd forintos EU-forrásoknak köszönhetően. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek.

„A pénteken Brüsszelben megkötött megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudunk vásárolni, így le tudjuk cserélni a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV-vonalakon használt régi szerelvényeket” – írta kedden Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében.

Arról már korábban is esett szó, hogy a felszabadítandó 16,4 milliárd euró értékű EU-s források egy része a közlekedés fejlesztésére fordítódna. A tárcavezető most konkrétumokat is elárult a tervekkel kapcsolatban: ezek szerint lecserélik a teljes HÉV-járműflottát a H5 szentendrei, H6 ráckevei és H7 csepeli vonalakon, így „belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45–60 éves mai szerelvényektől”.

Mint ismert, az előző kormány több mint tíz éve, még Tarlós István főpolgármestersége alatt vette át a HÉV-ek üzemeltetését a fővárostól, részben arra hivatkozva, hogy a szükséges fejlesztésekre csak a kormánynak lesz forrása. Azóta eltelt egy évtized, és a HÉV-ek szintjén semmilyen fejlesztés nem történt: ugyanazok a régi járművek járnak, miközben tízezrek költöztek ki a járművek által kiszolgált elővárosi településekre

– idézte fel az előzményeket Vitézy. Lázár János miniszter az előző ciklus elején egy tollvonással lefújta az új kocsibeszerzést, a nemrég, még a választások előtt kiírt új közbeszerzésre pedig egy ajánlat sem érkezett – tette hozzá.

A mostani tervek szerint Vitézyék „42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot” vásárolnának majd, az ehhez szükséges közbeszerzéseket pedig még idén kiírnák. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek meg.

A közlekedési és beruházási miniszter ígérete szerint óriási előrelépést jelentenek majd a színvonalas, klimatizált, akadálymentesített, új szerelvények az agglomeráció és a főváros között közlekedők mindennapjaiban.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hadházy Ákos hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tesz Orbán Győzőék ellen
Osváth Zsolt: Életemben először lett szimpatikus Gulyás Gergely, és ez para
Egészségügy: Hegedűs Zsolt két új vezetőt jelentett be
Egy szerepét egyelőre nem adja vissza Nagy Ervin: havi kétszer áll majd színpadra a kulturális államtitkár
Óbudai korrupciós ügy: összehangolt akciót hajtanak végre önkormányzatoknál, többeket őrizetbe vettek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik