„A pénteken Brüsszelben megkötött megállapodás értelmében 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot tudunk vásárolni, így le tudjuk cserélni a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV-vonalakon használt régi szerelvényeket” – írta kedden Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében.

Arról már korábban is esett szó, hogy a felszabadítandó 16,4 milliárd euró értékű EU-s források egy része a közlekedés fejlesztésére fordítódna. A tárcavezető most konkrétumokat is elárult a tervekkel kapcsolatban: ezek szerint lecserélik a teljes HÉV-járműflottát a H5 szentendrei, H6 ráckevei és H7 csepeli vonalakon, így „belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45–60 éves mai szerelvényektől”.

Mint ismert, az előző kormány több mint tíz éve, még Tarlós István főpolgármestersége alatt vette át a HÉV-ek üzemeltetését a fővárostól, részben arra hivatkozva, hogy a szükséges fejlesztésekre csak a kormánynak lesz forrása. Azóta eltelt egy évtized, és a HÉV-ek szintjén semmilyen fejlesztés nem történt: ugyanazok a régi járművek járnak, miközben tízezrek költöztek ki a járművek által kiszolgált elővárosi településekre

– idézte fel az előzményeket Vitézy. Lázár János miniszter az előző ciklus elején egy tollvonással lefújta az új kocsibeszerzést, a nemrég, még a választások előtt kiírt új közbeszerzésre pedig egy ajánlat sem érkezett – tette hozzá.

A mostani tervek szerint Vitézyék „42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot” vásárolnának majd, az ehhez szükséges közbeszerzéseket pedig még idén kiírnák. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek meg.

A közlekedési és beruházási miniszter ígérete szerint óriási előrelépést jelentenek majd a színvonalas, klimatizált, akadálymentesített, új szerelvények az agglomeráció és a főváros között közlekedők mindennapjaiban.