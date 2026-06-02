Demeter Szilárd lemondott a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről

Lemondott a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) igazgatótanácsának elnöke, Demeter Szilárd – számol be róla a 444. Posztjáról június 1-el távozott.

Demeter azzal indokolta a döntését, hogy már nem akar az ügynökség operatív feladataival és projektjeivel foglalkozni.

A lap értesülései szerint viszont az igazgatótanács volt elnökének hosszú ideje konfliktusos viszonya volt a többi taggal.

Ettől függetlenül továbbra is marad az ügynökséget alapító és felügyelő Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának élén, ami viszont rövidesen potenciálisan megszűnhet létezni, mivel a tervek szerint nyár végéig megszüntetik azokat a közérdekű alapítványokat, amelyek nem egyetemeket működtetnek.

Orbán Viktorhoz szegődött

A választás után Demeter lapunknak is nyilatkozott a jövőbeli terveit illetően, melyekkel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Én Orbán Viktorhoz szegődtem, szabad akaratomból. Ha ellenzékben is igényt tart a szolgálataimra, akkor megyek, ahová mondja, ha nem, akkor vár a munka rám a kertben. Soha nem szégyelltem a kétkezi munkát.

