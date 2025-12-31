Kína és Tajvan újraegyesítésére tett fogadalmat újévi beszédében Hszi Csin-ping

Hszi Csin-ping elég határozottan utalt arra újévi beszédében, hogy újra akarja egyesíteni Kínát és Tajvant, írja a Guardian.

Mindössze egy nappal azután, hogy Tajvan környékén nagyszabású hadgyakorlatot tartott a kínai hadsereg, az elnök arról beszélt,

anyaföldünk egyesítése megállíthatatlan.

Kína régóta hangoztatja, hogy ha kell, erővel megszerzi az önálló kormányzattal rendelkező szigetországot. Az amerikai hírszerzés szerint ez a folyamat fel is gyorsult, és a kínai hadsereg egyre inkább képes egy ilyen támadást elindítani, ha Hszi úgy érzi, eljött az idő.

Hszi újévi beszédét a kínai állami tévé adta le, és közben bevágtak jeleneteket az ország történetének legnagyobb katonai parádéjáról, amit szeptemberben a második világháború lezárásának 80. évfordulóján tartottak.