Ausztrália hivatalosan is meghívta az országba Jichák Hercog izraeli államfőt, a meghívását Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök jelentette be kedden az X-en. Hercog irodája később bejelentette, hogy az elnök elfogadta a meghívást és a lehető leghamarabb eleget tesz a felkérésnek.

Earlier today, the Prime Minister of Australia, Anthony Albanese, called the President of the State of Israel, Isaac Herzog. Prime Minister Albanese expressed his profound shock and dismay over the terror attack against the Australian Jewish community in Sydney last week, and… — Anthony Albanese (@AlboMP) December 23, 2025

Az izraeli elnök és Albanese telefonon beszélt egymással, a hivatalos tájékoztatás szerint Albanese ismét mély megdöbbenését fejezte ki sydney-i Bondi Beach-en a helyi zsidó közösség ellen a elkövetett vérengzés miatt, amely során két férfi (apa és fia) 15 embert megölt, többeket pedig megsebesített. A hatóságok szerint a merénylőket az Iszlám Állam terrorszervezet ideológiája mozgatta. Hercog a maga részéről hangsúlyozta annak fontosságát, hogy Canberra minden szükséges intézkedést meghozzon az antiszemitizmus veszélyes és példa nélküli növekedése, valamint a szélsőséges, dzsihadista eszmék terjedése ellen.

Az izraeli elnököt az ausztráliai zsidó közösség is látogatásra hívta. Időpontot egyelőre nem tűztek ki.

Bondi Beach: példátlan vérengzés Ausztrália történelmében

Tizenöt ember halt meg, több tucatnyian pedig megsebesültek a december 14-én az ausztráliai Sydney-ben, amikor egy merénylőpáros tüzet nyitott egy akkor zajló zsidó fesztivál résztvevőire a város egyik legnépszerűbb strandján, Bondi Beach-en.

Az ausztrál rendőrség a támadást terrorcselekménynek nyilvánította, és egy apa–fia-párost gyanúsít a merénylet elkövetésével, akiket feltehetően az Iszlám Állam ideológiája motivált. A 24 éves Naveed Akramot 59 bűncselekménnyel vádolják, köztük 15 rendbeli gyilkossággal és egy terrorcselekmény elkövetésével. Apját, Sajidot a támadás során megölték.

A tragikus kimenetelű esemény egyik legnagyobb hőse Ahmed Al Ahmed, egy 44 éves helyi lakos, aki lefegyverezte az egyik támadót, ezzel több ember életét is megmentve. A férfit – aki maga is megsérült a támadáskor – azóta is hősként ünneplik Ausztráliában.

Magyar származású áldozatok is vannak

A vérontást követően magyar származású áldozatokat is azonosítottak: