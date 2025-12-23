antiszemitizmusausztráliabondi beachizrael
Meghívták az izraeli elnököt Ausztráliába a Bondi Beach-i mészárlás után

admin Rugli Tamás
2025. 12. 23. 14:41

Ausztrália hivatalosan is meghívta az országba Jichák Hercog izraeli államfőt, a meghívását Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök jelentette be kedden az X-en. Hercog irodája később bejelentette, hogy az elnök elfogadta a meghívást és a lehető leghamarabb eleget tesz a felkérésnek.

Az izraeli elnök és Albanese telefonon beszélt egymással, a hivatalos tájékoztatás szerint Albanese ismét mély megdöbbenését fejezte ki sydney-i Bondi Beach-en a helyi zsidó közösség ellen a elkövetett vérengzés miatt, amely során két férfi (apa és fia) 15 embert megölt, többeket pedig megsebesített. A hatóságok szerint a merénylőket az Iszlám Állam terrorszervezet ideológiája mozgatta. Hercog a maga részéről hangsúlyozta annak fontosságát, hogy Canberra minden szükséges intézkedést meghozzon az antiszemitizmus veszélyes és példa nélküli növekedése, valamint a szélsőséges, dzsihadista eszmék terjedése ellen.

Az izraeli elnököt az ausztráliai zsidó közösség is látogatásra hívta. Időpontot egyelőre nem tűztek ki.

Bondi Beach: példátlan vérengzés Ausztrália történelmében

Tizenöt ember halt meg, több tucatnyian pedig megsebesültek a december 14-én az ausztráliai Sydney-ben, amikor egy merénylőpáros tüzet nyitott egy akkor zajló zsidó fesztivál résztvevőire a város egyik legnépszerűbb strandján, Bondi Beach-en.

Az ausztrál rendőrség a támadást terrorcselekménynek nyilvánította, és egy apa–fia-párost gyanúsít a merénylet elkövetésével, akiket feltehetően az Iszlám Állam ideológiája motivált. A 24 éves Naveed Akramot 59 bűncselekménnyel vádolják, köztük 15 rendbeli gyilkossággal és egy terrorcselekmény elkövetésével. Apját, Sajidot a támadás során megölték.

A tragikus kimenetelű esemény egyik legnagyobb hőse Ahmed Al Ahmed, egy 44 éves helyi lakos, aki lefegyverezte az egyik támadót, ezzel több ember életét is megmentve. A férfit – aki maga is megsérült a támadáskor – azóta is hősként ünneplik Ausztráliában.

Magyar származású áldozatok is vannak

A vérontást követően magyar származású áldozatokat is azonosítottak:

  • Pogány Marikát, aki 82 éves volt, évekkel ezelőtt vándorolt ki Ausztráliába Komáromból,
  • a kárpátaljai Ungváron született Tibor Weitzent, aki előbb a Szovjetunióban, Szentpéterváron (akkor még Leningrád) végzett vasútmérnökként, majd 1972-ben Izraelbe költözött. Innen települt ki 1988-ban Ausztráliába,
  • Edith Brutman, lánykori nevén Markovics Edit szintén Kárpátaljáról származott, Nagyszőlősről a családjával az elsők között hagyta el a Szovjetuniót 1965-ben, Ausztráliába költöztek az ott élő rokonaikhoz.
