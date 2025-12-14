Egy apa és fia követték el az ausztráliai merényletet

A rendőrség megerősítette, hogy egy apa és a fia követték el a mészárlást Ausztráliában. A The Guardian szerint Mal Lanyon, az Új-Dél-Walesi rendőrfőkapitány jelentette be, hogy egy 50 éves férfi és 24 éves fia voltak az elkövetők.

Az apát a rendőrök lelőtték, míg a fia kritikus, de stabil állapotban van a kórházban.

A rendőrfőkapitány azt mondta, nem keresnek további elkövetőket.

Ahogy arról beszámoltunk, két fegyveres férfi nyitott tüzet az emberekre Sydney népszerű strandján, Bondi Beachen ausztráliai idő szerint vasárnap délután. A támadásban 16-an haltak meg, 40 ember kórházban ápolnak. A helyszínről fotók is készültek, ezeket az alábbi galériában megtekinthetik.

A lövöldözéssel kapcsolatban megszólalt a magyar kormány is.