„Tegnap este nagyon szomorú esemény történt Hollywoodban”, írta Donald Trump hétfői Truth Social-bejegyzésében, amiben Rob Reiner amerikai filmrendező, és felesége, Michele Singer Reiner meggyilkolására reagált.

Az amerikai elnök Reinerről azt írja, hogy egy „meggyötört és küszködő, de egykor nagyon tehetséges filmrendező és komikus sztár” volt, aki szerinte állítólag azért halt meg, mert

egyeseket felbosszantott hatalmas, hajthatatlan és gyógyíthatatlan, elmét megbénító betegségével, az úgynevezett Trump-őrület szindrómával (Trump Derangement Syndrome), amelyet néha TDS-nek is neveznek.

Az amerikai elnök azzal folytatta posztját, hogy Rob Reiner ismert volt arról, hogy „Donald J. Trump elnök iránti dühös megszállottságával őrületbe kergette az embereket, és nyilvánvaló paranoiája új magasságokba emelkedett, amikor a Trump-adminisztráció minden célt és várakozást felülmúlt, és Amerika aranykora talán soha nem látott mértékben beköszöntött. Nyugodjon békében Rob és Michele!”

Nick Reinert, Reiner és Singer Reiner fiát hétfőn letartoztatták, a hatóságok gyanúja szerint ugyanis késszúrással ő ölhette meg szüleit kaliforniai otthonukban. A 32 éves férfit egy Los Angeles belvárosában található börtönben tartják fogva és 4 millió dolláros óvadékot szabtak ki rá.