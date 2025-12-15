Letartóztatták Rob Reiner fiát, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte a szüleit

Gyilkosság vádjával letartóztatták Rob Reiner és Michele Singer Reiner fiát: a gyanú szerint Nick Reiner késszúrással vette el szülei életét kaliforniai otthonukban. A 32 éves férfit egy Los Angeles belvárosában található börtönben tartják fogva és 4 millió dolláros óvadékot szabtak ki rá – közölte rendőrség képviselője a Page Sixszel.

Helyi idő szerint vasárnap délután találták holtan a 78 éves színész-rendező-producert és 68 éves feleségét. A hatóságok feltételezett emberölés gyanújával kezdtek nyomozásba.

A Guardian a Los Angeles-i börtön nyilvántartása alapján azt írja, Nick Reinert vasárnap este vették őrizetbe, „bűnszervezetben való részvétel” miatt, de hogy pontosan milyen bűntényt követett el, azt nem részletezték.

Nick Reiner forgatókönyvíró, korábban apjával közösen dolgozott a Being Charlie című, önéletrajzi ihletésű filmben, amelynek alapját saját tapasztalatai adták a függőségekkel és a hajléktalansággal. Kamaszkorában kapott először kezelést drogfüggőségére, és elmondása szerint 22 éves korára már több mint 17 alkalommal volt rehabon.

Rob Reiner nevéhez olyan népszerű filmek fűződnek, mint például az Állj mellém! (1986), A herceg menyasszonya (1987), a Harry és Sally (1989), a Tortúra (1990) vagy az Egy becsületbeli ügy (1993). Hollywoodi kollégái és politikusok is megrendülten búcsúztak tőle a halálhír nyomán. Sikerfilmekben gazdag pályafutása emlékezetes pillanatait képgalériában idéztük fel: