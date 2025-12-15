Magának valónak nevezte a vasárnapi ausztráliai terrortámadás feltételezett elkövetőinek családját az egyik szomszédjuk, de nem úgy tűnt, hogy különböznének az előváros bármelyik másik lakójától – írja a Reuters. Bonnyrigg egy többnyire munkások lakta, szépen gondozott elővárosa Sydneynek, bár a lakosság etnikailag sokszínű. A kormányzati adatok szerint jelentős vietnami és kínai csoportok élnek itt, valamint sok iraki, kambodzsai és laoszi születésű lakos. Az előváros kevesebb mint negyven kilométerre található Sydney középponti üzleti negyedétől.

Először a helyi média, majd a nemzetközi sajtó is arról számolt be, hogy a Bondi Beach-en történt vasárnapi támadás elkövetője egy apa és fia volt. A Reuters Sajid és Naveed Akram néven azonosította őket. A rendőrség nem nevezte meg a gyanúsítottakat, de közölte, hogy az 50 éves idősebb férfi a helyszínen meghalt, így a halottak száma 16-ra emelkedett, míg 24 éves fia kritikus állapotban van a kórházban.

A rendőrség szerint a fiú a hatóságok előtt nem volt ismeretlen, az apának pedig fegyvertartási engedélye volt.

A Sydney Morning Herald vasárnap este beszélt egy nővel, aki a két gyanúsított feleségeként és anyjaként mutatkozott be. Közlése szerint a családtagjai, mielőtt tüzet nyitottak volna a strandon hanukát ünneplő tömegre, azt mondták neki, hogy horgászni indulnak.

Az egyik idősebb szomszéd, aki az utca túloldalán lakik, azt mondta:

Gyakran látom a férfit, a nőt és a fiút. Normális emberek.

Ahogy arról vasárnap több cikkben beszámoltunk, két fegyveres férfi nyitott tüzet az emberekre Sydney népszerű strandján, a Bondi Beachen ausztráliai idő szerint vasárnap délután. A támadásban 16-an haltak meg, 40 embert kórházban ápolnak. A helyszínről fotók is készültek, ezeket ide kattintva lehet megtekinteni.

A lövöldözéssel kapcsolatban megszólalt a magyar kormány is.