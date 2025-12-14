Tizenketten haltak meg, miután két fegyveres lövöldözni kezdett Sydney népszerű strandján

Két fegyveres férfi nyitott tüzet az emberekre Sydney népszerű strandján, Bondi Beachen ausztráliai idő szerint vasárnap délután. A BBC híre szerint eddig tíz halottról és tizenkét további sérültről tudni. A halottak egyike az egyik elkövető, akit a rendőrök lőttek le. A másik támadót elfogták. Két rendőrt is lelőttek a tűzharcban, ők is a sérültek között vannak.

Közösségi oldalakon egy videó is terjed a támadásról, amelyen az látható, hogy a két fegyveres egy játszótér közelében, egy hídon állva lövéseket ad le a strandolókra. Közben többen kiabálják nekik, hogy hagyják abba. Egy másik felvételen rendőrök próbálnak újraéleszteni egy földön fekvő embert.

Összesen körülbelül húsz lövés dördült el. Az ausztrál miniszterelnök, Anthony Albanese sokkolónak és felkavarónak nevezte az eseményeket, és elmondta, kormánya minden segítséget megad az új-dél-walesi tartományi rendőrségnek, amely nyomoz az ügyben.

Hanukát ünneplő zsidókat támadtak meg

Frissítés 12.07:

Az izraeli államfő, Isaac Herzog a zsidók elleni gyűlölet-bűncselekményként beszélt a sydneyi lövöldözésről, miután az új-dél-walesi tartományi rendőrség tájékoztatott: a lövöldözés időpontjában, a strand megtámadott részén éppen Hanuka-ünnepséget tartottak. A rendőrség megerősítette, hogy kifejezetten a városi zsidókat akarták megtámadni.

Időközben tizenkettőre nőtt a halálos áldozatok száma, a rendőrség pedig vizsgálja, részt vett-e harmadik elkövető is a támadásban.