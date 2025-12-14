Bóka János szerint a radikális baloldal miatt is volt tömeggyilkosság Ausztráliában

Nehéz most szavakat találni. A zsidó újév előestéjén elkövetett manchesteri terrorcselekmény után ismét antiszemita mészárlás, ezúttal a hanuka előestéjén és Ausztráliában. Az üzenet egyértelmű. Mindenki láthatja, aki akarja: ez a »globális intifáda«, amire a radikális iszlamisták és a radikális baloldal évek óta buzdít. Ez az antiszemita gyűlöletbeszéd gyümölcse, ami most már Európában is szinte akadálytalanul terjed

– kezdi Facebook-posztját Bóka János európai ügyekért felelős miniszter. Hozzáteszi: osztoznak az elhunyt áldozatokért viselt gyászban és remélik a sebesült áldozatok felépülését.

Kívánunk erőt és kitartást a megtámadott zsidó közösségnek. A fény győzedelmeskedni fog a sötétség felett. Magyarország kormánya elkötelezett zsidó közösségeink biztonsága mellett és zéró tolerancia politikát képvisel az antiszemitizmussal szemben. A magyar és európai zsidó közösségek számíthatnak Magyarországra és a magyar kormányra.

Mi történt az ausztráliai Bondi Beachen?

Két fegyveres férfi nyitott tüzet az emberekre Sydney népszerű strandján, Bondi Beachen. Az esetnek cikkünk írásakor tizenkét halálos áldozata van, 11 civil és az egyik feltételezett elkövető vesztette életét, huszonkilenc embert vittek kórházba, köztük egy gyereket. A helyszínről megrázó fotók érkeztek (ezeket itt mutattuk meg), azóta pedig megjelent két videó is a témában:

Az egyiken a két feltételezett elkövető látható, amint tüzet nyitnak a strandon lévőkre. Ezt a BBC tette közzé.

Egy másik pedig az Instagramra került fel, ezen az látható, ahogy egy férfi ráveti magát az egyik elkövetőre és sikeresen meg is szerzi tőle a fegyverét.