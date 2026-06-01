A múlt éjjel ismét több száz drónnal támadták az oroszok Ukrajnát, civil áldozat is van

Az orosz hadsereg 265 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásoknak legalább egy halálos áldozatuk és kéttucatnyi sebesültjük van, ipari és infrastrukturális létesítmények, lakóházak és középületek rongálódtak meg – írja az MTI ukrán katonai és helyhatósági források alapján.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 228 drónt hatástalanított az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 18 helyszínen 27 csapásmérő drón célba talált, 12 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették, tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Herszon megyében egy 62 éves férfi meghalt egy buszmegállót ért hajnali orosz dróncsapás következtében. Háborús bűncselekmény elkövetése címén eljárás indult – tette közzé a Herszon Megyei Ügyészség sajtószolgálatának jelentése alapján az Ukrinform hírügynökség.

Az orosz csapatok Harkiv ellen végrehajtott éjszakai dróntámadása következtében jelentős károk keletkeztek az észak-ukrajnai nagyvárosban és környékén, az eddigi adatok szerint kilenc civil sebesült meg. A megyeszékhely Osznovjanszkij kerületében ketten megsebesültek, megrongálódott egy ötemeletes lakóház és a közelében fekvő többszintes épületek, gépjárművekben és garázsokban is károk keletkeztek – számolt be a Telegramon Oleh Szinyehubov katonai kormányzó. A megyevezető arról is tájékoztatott, hogy Bohoduhiv városában és környékén lakóházak rongálódtak meg, ott egy 39 éves nő sebesült meg. Ihor Terehov polgármester arról tájékoztatott, hogy a város Szlobidszkij, Kijivszkij és Holodnohirszkij kerületében is drónok becsapódását rögzítették, aminek következtében több épület megrongálódott.

A Csernyihiv megyét ért orosz dróncsapások következtében nyolc ember, köztük három gyermek sebesült meg, továbbá egy művelődési központban, egy családi házban, ipari és infrastrukturális létesítményekben károk keletkeztek – közölte az ukrán Katasztrófavédelmi Szolgálat sajtószolgálata a Facebookon.

Hétfőre virradóra újabb orosz dróntámadás érte Odessza lakó- és ipari infrastruktúráját, a csapásokban heten sebesültek meg – számolt be Oleh Kiper megyei katonai kormányzó a Telegramon. A jelentés szerint drón csapódott be egy többszintes lakóház első emeletébe, minek következtében az épület negyedik szintjéig több lakás és a homlokzat is megrongálódott. Emellett raktárépületeket, egy búzával teli magtárt és egy használaton kívüli középületet is eltaláltak – számolt be a megyevezető.