Nem ért oda Oslóba, a lánya vette át a venezuelai vezető Nobel-díját

A Nobel-békedíj idei díjazottja, María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető lánya vette át anyja képviseletében szerdán a kitüntetést az Oslóban tartott átadási ceremónián.

Ana Corina Sosa Machado anyja nevében azt mondta: a kitüntetés nemcsak Venezuela, hanem az egész világ számára nagy jelentőséggel bír.

Arra emlékezteti a világot, hogy a demokrácia elengedhetetlen a békéhez. A venezuelaiak egy hosszú és nehéz úton megszerzett tanulságot tudnak megosztani a világgal: ha demokráciát akarunk, akkor készen kell állnunk arra, hogy küzdjünk a szabadságért

– mondta Ana Corina Sosa Machado a díjazott üzenetét közvetítve.

A Norvég Nobel Intézet röviddel a rendezvény előtt közölte: María Corina Machado nem lesz ott személyesen a Nobel-békedíj átadásán és a többi szerdai eseményen, de „biztonságban van, és el fog jönni Oslóba”. A ceremóniát az oslói városházán tartották, ahová kifüggesztették María Corina Machado hatalmas portréját.

Hamarosan Oslóban leszek, éppen úton vagyok

– mondta Machado egy hangüzenetben, amelynek címzettje Jorgen Watne Frydnes, a Norvég Nobel-bizottság vezetője volt. Azt nem tudni, honnan küldte az üzenetet.

Nem tudjuk pontosan, mikor érkezik meg, várhatóan valamikor az este az folyamán

– mondta el a Reuters hírügynökségnek Kristian Berg Harpviken, a Norvég Nobel Intézet igazgatója.

Egészen szerdáig bizonytalan volt, hogy Machado, akinek több mint egy éve bujkálnia kell a venezuelai hatóságok elől, elutazik-e Oslóba a díjátadó ünnepségre, hogy személyesen vegye át a Nobel-díjat. A venezuelai elnökkel, Nicolás Maduróval szemben álló ellenzéki politikai vezető még egy hete is azt mondta, mindent elkövet, hogy el tudjon utazni a díjátadóra, de a venezuelai ügyészség bejelentette, hogy szökevénynek tekintik, ha elhagyja az országot.

A szabadság választás

A lánya által elmondott beszédében María Corina Machado hangsúlyozta: a szabadság olyan választás, amelyet minden nap meg kell újítani, és a szabadság mértékét az határozza meg, hogy mennyire vagyunk hajlandók és bátrak megvédeni. Ebből adódóan Venezuela küzdelme a határain is túlmutat, mert egy olyan nép, amely a szabadságot választja, nemcsak saját magát gazdagítja, hanem az egész emberiséget.

A 2024-es venezuelai elnökválasztáson María Corina Machado volt az ellenzék jelöltje, miután elsöprő többséggel megnyerte az előválasztást. A rezsim végül megakadályozta az indulását, ezután egy másik párt jelöltjét támogatta, és önkéntesek százezreit mozgósította, felülemelkedve a politikai nézeteltéréseken. A választási hatóságok Madurót kiáltották ki győztesnek, de nemzetközi megfigyelők és az ellenzék szerint egyértelműen az ellenzék jelöltje győzött, amit bizonyítékokkal is alá tudtak támasztani. María Corina Machado 2024 augusztusában elrejtőzni kényszerült hazájában, miután a venezuelai hatóságok ellenzéki politikusokat kezdtek őrizetbe venni a vitatott választás után.

Az Oslóban elmondott beszédben Machado úgy vélte: a venezuelaiak nem vették észre időben, hogy az országuk diktatúrává alakul át.

Az 1999 és 2013 között államfő Hugo Chávezre utalva a díjazott azt mondta: <mire felismertük, mennyire sérülékenyek az intézményeink, egy olyan ember került az elnöki székbe, aki korábban katonai puccsot irányított a demokrácia megdöntésére. Sokan akkoriban azt gondolták, a karizma helyettesítheti a jogállamot. De közben 1999-től kezdődően a rezsim felszámolta a demokráciát.”

A Nobel-békedíj idei díjazottjának bejelentésekor a bizottság azzal indokolta döntését, hogy María Corina Machado „fáradhatatlanul dolgozik a demokratikus jogokért Venezuelában, és küzd azért, hogy igazságos és békés módon demokrácia jöhessen létre a diktatúrából”. Egyesítette országa ellenzékét, rendíthetetlenül ellenállt a venezuelai társadalom militarizálásának, és mindig elkötelezett volt a demokrácia felé vezető békés átmenet mellett. Munkájával megmutatta, hogy a demokrácia eszközei egyben a béke eszközei is. Személye egy olyan jövő reményét testesíti meg, amelyben a polgárok szavát meghallják, és az alapvető emberi jogokat biztosítják – közölte a Norvég Nobel-bizottság.

