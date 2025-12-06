Meg akart fojtani egy orosz nyugdíjas egy kamaszlányt, mert ukrán kémnek nézte

Emberölési kísérlet miatt nyolc és fél év börtönre ítélte egy burjátföldi bíróság azt a 67 éves férfit, aki nyáron kis híján megfojtott egy 17 éves lányt, akit ukrán kémnek hitt – írja egy helyi hírlapra hivatkozva a Novoja Gazeta.

A nyomozás eredménye szerint a június 14-én, egy Onoka nevű faluban a 67 éves Szergej Mjasznyikov az utcán megragadta a periratokban meg nem nevezett 17 éves lány kapucniját, majd fojtogatni kezdte. A lánynak sikerült kiszabadulnia szorításból és megpróbált elmenekülni, de a férfi a földre lökte, tovább fojtogatta, miközben olyanokat mondott a lánynak, hogy „az ilyeneket, mint te meg kell ölni!”

A férfit végül járókelők fogták vissza, akik értesítették a rendőrséget. A lány nem szenvedett súlyos fizikai sérüléseket, de mentálisan nagyon megviselte a támadás, ami miatt terápiára kellett járnia.

Miután megvádolták, Mjasznyikov tagadta, hogy gyilkolni akart volna. Azt mondta, szerinte a lány az ukránok által felbérelt kém volt, aki telefonjával fotókat készített a település vasúti infrastruktúrájáról, ő pedig csak a telefont akarta elvenni tőle.

Az egyik tanú, aki segített megfékezni a férfit megerősítette, hogy támadó azt ordibálta, hogy a lány információkat akar átadni Ukrajnának.

Ukrajna 2022-es megtámadása óta az orosz biztonsági szolgálatok többször vádoltak fiatalokat, közöttük kiskorúakat is vasúti szabotázsok tervezésével és végrehajtásával. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) novemberben például bejelentette, hogy tisztje lelőttek két embert, akiket azzal gyanúsítottak, hogy szabotázst készítettek elő egy vasútvonalon Szibéria déli részén, az Altaj régióban. A gyanúsítottakat nem nevezték meg.