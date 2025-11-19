Nagyvilág

25 embert megölt az izraeli hadsereg Gázában két nappal azután, hogy az ENSZ Biztonsági Tanács jóváhagyta Trump béketervét

Abdallah F.s. Alattar / Anadolu via AFP
admin Kassai Zsigmond
2025. 11. 19. 21:25
Abdallah F.s. Alattar / Anadolu via AFP

Legalább huszonöt embert öltek meg különböző izraeli légicsapásokban szerdán a Gázai övezetben – írja a BBC gázai hatóságok közlésére hivatkozva. Izrael két nappal azután lépett újra támadásba több helyen, szerte a Gázai övezetben, hogy hétfőn jóváhagyta Donald Trump amerikai elnök béketervét az ENSZ Biztonsági Tanács egy határozatban.

Ennek értelmében a tagállamok engedélyezték egy átmeneti irányító testület, a Béketanács létrehozását, amelynek elnöke Donald Trump lesz, valamint az ideiglenes Nemzetközi Stabilizációs Erő (ISF) létrehozását. Utóbbinak az lesz a feladata hogy biztosítsa a „Gázai övezet demilitarizálási folyamatát”.

Mahmúd Basszal, a gázai polgári védelem szóvivője a BBC-nek azt mondta, hogy szerdán röviddel naplemente után Izrael légi, drón- és tüzérségi csapásokat hajtott végre több különböző helyszínen Gázavárosban és Hán Júniszban. A támadásokkal összefüggésben az alábbi részleteket ismertette a BBC:

  • Tíz ember, köztük egy nő és egy fiatal lány is meghalt, amikor találat érte a vallási alapítványok minisztériumát a gázavárosi Zejtún negyedben. A polgári védelem szerint a zejtúni légitámadás komoly károkat okozott a minisztérium épületében és a környező építményekben.
  • Közzétettek egy videót, amelyen látható, hogy a mentőalakulatok két embert találtak a romok alatt.
  • Az Anadolu török hírügynökség által közzétett fotók három kisgyermek holtteste látható, akiket állítólag a helyszínről emeltek ki.
  • Egy másik incidensben Gázában egy ember meghalt és többen megsebesültek, amikor egy drón eltalált egy embercsoportot a Gázavárost észak-déli irányba átszelő főútvonalon.
  • Egy további ember meghalt, amikor egy tankgránát eltalálta egy családi házát Gázaváros keleti részén.
  • Hán Júniszban három ember meghalt és többen megsebesültek abban a támadásban, amely az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynöksége (UNRWA) által működtetett egyik sportklubban tartózkodó csoport ellen irányult.

Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy „Hamasz terrorista célpontokat” támadott, miután fegyveresek tüzet nyitottak a Hán Júnisz déli részén állomásozó izraeli katonák által őrzött területre, megsértve ezzel az öt hete fennálló tűzszüneti megállapodást. A Reuters tudósítása szerint egyetlen izraeli katona sem sérült meg.

Az izraeli hadsereg azt követően indított nagyszabású támadást a Gázai övezet ellen, hogy a Hamász és más iszlamista milíciák a blokádból kitörve 2023. október 7-én mintegy 1200 ember megöltek Izrael déli részén, és túszul ejtettek 251 embert. Az Izraeli hadsereg az ezt követő két év során legalább 69 500 ember ölt meg a Gázai övezetben, a halálos áldozatok túlnyomó része nő, gyermek és idős ember volt.

Az izraeli hadsereg szerdán Libanonban is aktív volt, ott legalább tizenhárom ember lelte halálát, amikor lecsaptak egy palesztinok lakta menekülttáborban. 

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Katonai támadást készíthet elő a CIA Venezuelában
Orosz drón sértette meg a román légteret
Titokban új béketerven dolgozik az amerikai és az orosz kormány
„Megesnek dolgok” – mondta Trump a feldarabolt szaúdi újságíróról
Magyar Péter: Nemcsak a jelöltjeinket zaklatják, hanem a családtagjaikat is
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik