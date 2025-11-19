Legalább huszonöt embert öltek meg különböző izraeli légicsapásokban szerdán a Gázai övezetben – írja a BBC gázai hatóságok közlésére hivatkozva. Izrael két nappal azután lépett újra támadásba több helyen, szerte a Gázai övezetben, hogy hétfőn jóváhagyta Donald Trump amerikai elnök béketervét az ENSZ Biztonsági Tanács egy határozatban.

Ennek értelmében a tagállamok engedélyezték egy átmeneti irányító testület, a Béketanács létrehozását, amelynek elnöke Donald Trump lesz, valamint az ideiglenes Nemzetközi Stabilizációs Erő (ISF) létrehozását. Utóbbinak az lesz a feladata hogy biztosítsa a „Gázai övezet demilitarizálási folyamatát”.

Mahmúd Basszal, a gázai polgári védelem szóvivője a BBC-nek azt mondta, hogy szerdán röviddel naplemente után Izrael légi, drón- és tüzérségi csapásokat hajtott végre több különböző helyszínen Gázavárosban és Hán Júniszban. A támadásokkal összefüggésben az alábbi részleteket ismertette a BBC:

Tíz ember, köztük egy nő és egy fiatal lány is meghalt, amikor találat érte a vallási alapítványok minisztériumát a gázavárosi Zejtún negyedben. A polgári védelem szerint a zejtúni légitámadás komoly károkat okozott a minisztérium épületében és a környező építményekben.

Közzétettek egy videót, amelyen látható, hogy a mentőalakulatok két embert találtak a romok alatt.

Az Anadolu török hírügynökség által közzétett fotók három kisgyermek holtteste látható, akiket állítólag a helyszínről emeltek ki.

Egy másik incidensben Gázában egy ember meghalt és többen megsebesültek, amikor egy drón eltalált egy embercsoportot a Gázavárost észak-déli irányba átszelő főútvonalon.

Egy további ember meghalt, amikor egy tankgránát eltalálta egy családi házát Gázaváros keleti részén.

Hán Júniszban három ember meghalt és többen megsebesültek abban a támadásban, amely az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynöksége (UNRWA) által működtetett egyik sportklubban tartózkodó csoport ellen irányult.

Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy „Hamasz terrorista célpontokat” támadott, miután fegyveresek tüzet nyitottak a Hán Júnisz déli részén állomásozó izraeli katonák által őrzött területre, megsértve ezzel az öt hete fennálló tűzszüneti megállapodást. A Reuters tudósítása szerint egyetlen izraeli katona sem sérült meg.

Az izraeli hadsereg azt követően indított nagyszabású támadást a Gázai övezet ellen, hogy a Hamász és más iszlamista milíciák a blokádból kitörve 2023. október 7-én mintegy 1200 ember megöltek Izrael déli részén, és túszul ejtettek 251 embert. Az Izraeli hadsereg az ezt követő két év során legalább 69 500 ember ölt meg a Gázai övezetben, a halálos áldozatok túlnyomó része nő, gyermek és idős ember volt.

Az izraeli hadsereg szerdán Libanonban is aktív volt, ott legalább tizenhárom ember lelte halálát, amikor lecsaptak egy palesztinok lakta menekülttáborban.