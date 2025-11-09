Lelőttek egy bejárónőt Indianában, mert véletlen rossz címre ment ki

A férje karjaiban, holtan találtak rá a 32 éves Maria Florinda Rios Perezre egy ház tornácán Indianapolis kertvárosában, miután véletlen rossz címre ment ki takarítani – írja a BBC. A bejárónőként dolgozó Perezt a ház tulajdonosa lőtte agyon, mivel állítása szerint betörőnek nézte. A helyi hatóságok vizsgálják az esetet, akik nyilatkozatban közölték, sem a nő, sem férje nem próbált erőszakkal bejutni az ingatlanba. A guatemalai származású családanya négy gyermeket hagyott hátra.

A helyi rendőrség a nyomozásra és az eset jellegére való tekintettel nem hozta nyilvánosságra a ház tulajdonosainak személyazonosságát. Emellett viszont figyelmeztették a lakosságot, ne dőljenek be az esetről online terjedő hamis információknak. A nő férje, Mauricio Velazquez töretlenül harcol érte, hogy felelősségre vonják a felesége halálát okozó tulajdonosokat.

Ha veszélyben érezték magukat, hívniuk kellett volna a rendőrséget, ahelyett, hogy csak úgy elkezdenek lövöldözni a semmiből

– nyilatkozta a férj, aki elmondta, a tulajdonos közelről, közvetlen a bejárati ajtó mögül adta le a halálos lövést a tornácon álló nőre.

Az eset bonyolultságát képezi, hogy Indiana államban is érvényes az úgynevezett stand-your-ground („állj ki magadért”) törvény, ami kimondja, amennyiben valaki egy helyzetben úgy ítéli, egy másik személy veszélyt jelent a testi épségére, vagy akár az életére is, az fenyegetett illetőnek jogában áll akár halálos erőt is alkalmazni a saját védelme érdekében. A hatóságok egyelőre vizsgálják, Perez halálának esetében ez mennyire állja meg a helyét.

Egyébként nem ez az első alkalom, hogy hasonló körülmények közt vesztette életét valaki az Egyesült Államokban. Kísértetiesen hasonló eset történt 2023-ban, amikor a 16 éves Ralph Yarlt lőtték le egy ház bejárati ajtajánál, ahova pusztán azért csöngetett be, mert eltévesztette a házszámot, ahova mennie kellett volna.