Piti bűnözők rabolhatták ki a Louvre-ot

Bár korábban azt hitték, magasan szervezett profik rabolhatták ki a Louvre-ot, a párizsi ügyész vasárnap bejelentette: Párizs északi külvárosában élő, kisstílű bűnözők lehetnek az elkövetők.

Laure Beccuau elmondta, úgy vélik, az eddig letartóztatott gyanúsítottak közt van az a három ember, akik elemelték az ékszereket a múzeumból. Hozzátette, hogy az ékszerek még mindig nem kerültek elő. A vizsgálat során arra jutottak, hogy egyik gyanúsított profilja sem felel meg annak, amely alapján magasan szervezett bűnözők lennének. „Egyértelműen helyiek, többé-kevésbé mint Seine-Saint-Denis-ben laknak” – tette hozzá. Korábban a francia média is arról spekulált, a kezdeti vélekedések ellenére mégis amatőrök lehetnek, az egyik legértékesebb ékszert ugyanis elejtették, és több szerszámot hátrahagytak.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, október 19-én betörtek a világ egyik legismertebb múzeumába, és több mint 100 millió dollár értékű műkincset vittek el. A tettesek egy emelő munkaállvány segítségével jutottak fel az első emeletre, ahol átmásztak az erkélyre. Ezután egy üvegvágóval betörték az ablakot, majd ketten behatoltak az épületbe, míg az egyikük őrszemként kint maradt. A banda tagjainál állítólag láncfűrész is volt, hogy fel tudják törni a kiállítási tárgyakat őrző vitrineket, és magukkal vihessék az ékszereket. A múzeumból kilenc műtárgyat loptak el Napóleon és Jozefina császárné ékszergyűjteményéből: többek közt egy nyakláncot, egy brosst és egy tiarát. A rablás mindössze hét percig tartott.

Egy héttel később két gyanúsítottat tartóztattak le, akik később részben beismerték tettüket. Ezt követtet további öt letartóztatás, majd ma egy nőt is előállítottak.

