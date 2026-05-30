Kárpátaljáról akart Romániába szökni egy férfi, de jött egy medve

Egy 29 éves ukrán férfi titokban akart Kárpátaljáról Romániába szökni, és bár a határőröket sikerült is kikerülnie, azonban éjszaka összetalálkozott egy nőstény medvével – tudósít a Pravda nyomán a 444. A férfi az állattól annyira megijedt, hogy felmenekült egy fára, ahonnan végül a munkácsi határőrosztag katonái szedték le.

A határőrök segítettek a férfinak biztonságosan lemászni a fáról, majd a határőrizeti egységhez kísérték” – közölte az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Igazgatósága.

Az illegális határátlépési kísérlet miatt a férfi ellen közigazgatási eljárás indult az ukrán közigazgatási szabálysértési törvénykönyv 204–1. cikke alapján

