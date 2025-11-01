Őrizetbe vettek egy nőt a Louvre kirablása miatt

Őrizetbe vettek egy 38 éves nőt a párizsi Louvre Múzeum kirablása miatt, írja a francia lapokra hivatkozva a BBC. A nőt bűnszervezetben elkövetett lopás és bűnszövetkezetben való részvétel gyanújával hallgatták ki. Egyelőre nem döntött a vizsgálóbíró, hogy letartóztatják-e.

A nőt egy másik személlyel közösen fogták el, egyiküket már szabadon engedték. Nemrég két férfit letartóztattak, akik részben beismerték, hogy részt vettek a rablásban. Összesen 88 millió euró értékű ékszert loptak el az Apolló Galériából, mindössze nyolc perc alatt.