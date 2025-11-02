Szabadon engedték az angliai késelés egyik gyanúsítottját

Már csak egy gyanúsítottja van az angliai Cambridge közelében történt késelésnek, a rendőrség a nyomozás során úgy ítélte, hogy a támadás után elfogott két gyanúsított közül az egyiknek nincs köze az esethez.

Ahogy azt lapunk is megírta, szombat este súlyos késeléses támadás történt egy, a Doncasterből London King’s Crossba tartó vonaton Kelet-Angliában. Az incidens során tizenegy embert szállítottak kórházba, egyikük még mindig életveszélyes állapotban van. A riasztott rendőrök nem sokkal később két gyanúsítottat, egy 32 és egy 35 éves férfit vettek őrizetbe, az utóbbiról derült ki, hogy nincs köze a támadáshoz. A British Transport Police megerősítette, hogy jelenleg a 32 éves férfi az egyedüli gyanúsított.

Azt már korábban leszögezték a hatóságok, semmi sem utal arra, hogy terrortámadás történt.