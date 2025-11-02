angliakéselésvonat
Nagyvilág

Szabadon engedték az angliai késelés egyik gyanúsítottját

JUSTIN TALLIS / AFP
24.hu
2025. 11. 02. 20:00
JUSTIN TALLIS / AFP
Kiderült, hogy nincs köze a támadáshoz.

Már csak egy gyanúsítottja van az angliai Cambridge közelében történt késelésnek, a rendőrség a nyomozás során úgy ítélte, hogy a támadás után elfogott két gyanúsított közül az egyiknek nincs köze az esethez.

Ahogy azt lapunk is megírta, szombat este súlyos késeléses támadás történt egy, a Doncasterből London King’s Crossba tartó vonaton Kelet-Angliában. Az incidens során tizenegy embert szállítottak kórházba, egyikük még mindig életveszélyes állapotban van. A riasztott rendőrök nem sokkal később két gyanúsítottat, egy 32 és egy 35 éves férfit vettek őrizetbe, az utóbbiról derült ki, hogy nincs köze a támadáshoz. A British Transport Police megerősítette, hogy jelenleg a 32 éves férfi az egyedüli gyanúsított.

Azt már korábban leszögezték a hatóságok, semmi sem utal arra, hogy terrortámadás történt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ukrán drónok robbantottak az oroszok egyik fontos Fekete-tengeri olajtermináljában
„Ha támadunk, az gyors, kegyetlen és édes lesz” – Donald Trump katonai beavatkozással fenyegeti Nigériát
Halloween-tök, boszorkányevezés és Freddie Mercury a hét képein
Gyalog, motorral, traktoron – az egész országból érkeztek megemlékezők Újvidékre
Spiró, Shakespeare, romantikus kutyák és sehová sem tartó repülőgépek – ezekről olvastunk októberben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik