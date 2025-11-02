Kriptobányászoknak szervezett magánlátogatást a Buckingham-palotába a hercegi címétől megfosztott András

A brit hercegi címétől minap megfosztott András 2019-ben magánlátogatást szervezett a Buckingham-palotába két amerikai üzletembernek, akik egy kriptovaluta-bányászati projektet vezettek – tárta fel a BBC. A látogatás idején a néhai II. Erzsébet királynő is a palotában tartózkodott.

Az üzletemberek, Jay Bloom és Michael Evers, a Pegasus Group Holdings nevű cég vezetői voltak, amely később több millió dolláros veszteséget okozott befektetőinek. A projekt célja az volt, hogy az arizonai sivatagban napenergiával működő Bitcoin-bányászati központot hozzanak létre, de a tervezett 16 ezer generátorból csak 615 valósult meg, és mindössze 25 ezer font értékű kriptovalutát bányásztak.

A cikk szerint a cég „márkanagykövetként” alkalmazta Sarah Fergusont, András volt feleségét, és az ígéretek szerint Ferguson akár 1,4 millió fontot is kapott volna készpénz, részvények, luxusutazások és egyéb szolgáltatások formájában, de végül „csak” 200 ezer fontot fizettek ki neki.

A bukás után amerikai befektetők jogi lépéseket tettek, végül 4,1 millió dolláros kártérítést ítéltek meg számukra, ami ellen Bloom fellebbezést nyújtott be.

András hercegből csak simán András

A Buckingham-palota október 30-án jelentette be, hogy III. Károly király kezdeményezésére Andrást megfosztják a hercegi címétől és ezentúl Andrew Mountbatten Windsor néven szerepel majd. A döntés hátterében a Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatából fakadó botrányok állnak, amelyek súlyosan rontották a brit királyi család megítélését.

A döntés ellenére András továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat, köztük Virginia Giuffre állításait, aki szerint fiatalkorában többször is szexuális kapcsolatot kellett létesítenie vele. A herceg korábban 12 millió fontért peren kívül megegyezett Giuffre-val.

