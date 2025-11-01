„Károly királynak az most az érdeke, hogy eltolja magától András herceget”

„András herceget a továbbiakban Andrew Mountbatten Windsorként fogják ismerni” – jelentette be a Buckingham-palota sajtócsapata a hírt, mely szerint András herceget megfosztották hercegi címétől, s ha ez nem lett volna elég, a Windsorban található luxusrezidenciájából is ki kell költöznie „amilyen gyorsan lehetséges”.

Nyilvánvaló, hogy jelenléte politikai értelemben kényelmetlen és kellemetlen még a saját testvérének, a regnáló uralkodónak is,

aki ezzel a lépéssel egyértelműsítette: a brit monarchia megítélése nem szenvedhet újabb csorbát egyetlen ember miatt, aki talán nem feltétlenül érezte a múltban, milyen kötelességekkel jár a királyi családban élni és dolgozni.

Hogy jobban átlássuk, miként gondolkodhattak az utóbbi időben András személyéről a családon belül, Soós Eszter Petronella politológust, a Milton Friedman Egyetem adjunktusát kerestük föl a témában.