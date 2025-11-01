andrás hercegbrit királyi családkároly királypolitika
„Károly királynak az most az érdeke, hogy eltolja magától András herceget”

Max Mumby / Indigo / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 11. 01. 10:01
Max Mumby / Indigo / Getty Images
Példátlan határozottsággal járt el a brit királyi család András herceggel: Erzsébet királynő „kedvenc gyermeke” körül évek óta szorul a hurok a Jeffrey Epsteinnel való problémás barátsága miatt. Ősszel ismét felerősödtek a nyomozások arról, vajon András mennyit tudott az amerikai üzletember kétes ügyeiről. Úgy tűnik, erre Károly királynak megvolt a maga válasza.

„András herceget a továbbiakban Andrew Mountbatten Windsorként fogják ismerni” – jelentette be a Buckingham-palota sajtócsapata a hírt, mely szerint András herceget megfosztották hercegi címétől, s ha ez nem lett volna elég, a Windsorban található luxusrezidenciájából is ki kell költöznie „amilyen gyorsan lehetséges”.

Nyilvánvaló, hogy jelenléte politikai értelemben kényelmetlen és kellemetlen még a saját testvérének, a regnáló uralkodónak is,

aki ezzel a lépéssel egyértelműsítette: a brit monarchia megítélése nem szenvedhet újabb csorbát egyetlen ember miatt, aki talán nem feltétlenül érezte a múltban, milyen kötelességekkel jár a királyi családban élni és dolgozni.

Ming Yeung / Getty Images

Hogy jobban átlássuk, miként gondolkodhattak az utóbbi időben András személyéről a családon belül, Soós Eszter Petronella politológust, a Milton Friedman Egyetem adjunktusát kerestük föl a témában.

