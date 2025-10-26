Enyhül a kereskedelmi háború: Kína és az Egyesült Államok elállnak a 100 százalékos büntetővámoktól

Mielőtt Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping találkozna jövő csütörtökön, a két ország tárgyalói megállapodtak egy olyan keretrendszerben, miszerint elkerülik a további, egymás ellen hozott, száz százalékos vámokat – írta a Washington Post.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap arról beszélt, Kína beleegyezett abba, hogy elhalasztja a korlátozásait a ritkaföldfémekre, amelyek a legtöbb elektronikai cikk alapvető alkotóelemei. Trump erre reagálva szintén 100 százalékkal megemelte volna novembertől a kínai termékekre kiszabott, eddig 30 százalékos vámokat.

A lépés jelentős enyhülést jelent a világ két legnagyobb gazdaságú ország közötti kereskedelmi háborúban.

Bessent az ABC Newsnak adott interjúban azt sugallta, hogy Kína körülbelül egy évvel halasztja el a korlátozásokat, bár a kínai hírek nem tartalmaztak részleteket a ritkaföldfémekre vonatkozó korlátozások elhalasztásáról – tette hozzá a Post. A miniszter arról is beszélt, közelebb került egy megállapodás a kínai féllel, amely az amerikai szójabab kínai bojkottját érintené, ami súlyosan érinti az amerikai gazdákat.

Mindezek mellett véglegesítették a megegyezést a TikTok amerikai részének megvásárlásáról, és a fentanil elleni fellépésről is tárgyaltak.

A két ország vezetője Dél-Koreában fog találkozni csütörtökön, ez lesz az első ilyen Trump második kormányzásának eleje óta, noha az elejétől kinyilvánította ez iránti óhaját.

Ho Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes országa állami médiájának arról beszélt, a tárgyalások eredményei „nehéz úton születtek, és közösen kell fenntartani azokat”.

Bessent és Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője vasárnap Malajziában tárgyalt Li Chenggang kínai kereskedelmi főtárgyalóval és Hóval, míg Trump, szintén Kuala Lumpurban aláírta a kambodzsai-thaiföldi békemegállapodást, és találkozott Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnökkel, akivel szintén nincs éppen rózsás viszonyban.