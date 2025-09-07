brazíliajair bolsonaroeduardo bolsonarolula
„A puccs már folyamatban volt” – olyasmiért áll bíróság előtt Bolsonaro, amiért még senkit nem ítéltek el Brazíliában

Jair Bolsonaro, Brazília volt elnöke a kihallgatás szünetében a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság épületében, 2025. június 10-én, Brazíliában.
2025. 09. 07. 18:33
Az utolsó felvonásánál jár a Jair Bolsonaro elleni per, amely arról szól, államcsínyt akart-e végrehajtani a volt brazil elnök, miután 2022 végén elveszítette a választásokat. A vádirat szerint az elnök és közeli szövetségesei három forgatókönyvet dolgoztak ki a hatalmuk megtartása érdekében: választási csalást kiáltva felhergelik a híveiket, a hadsereg támogatásával rendeleti úton államcsínyt hajtanak végre, illetve meggyilkolják Bolsonaro kihívóját, Lulát és annak alelnökjelöltjét. Brazília történetében eddig már több mint egy tucat puccskísérlet történt, de korábban még senkit nem állítottak bíróság elé emiatt. A történelmi precedens viszont egyáltalán nem tetszik Donald Trump amerikai elnöknek.

Kedden megkezdődött Jair Bolsonaro perének ítélethirdetési szakasza a brazil Legfelsőbb Bíróságon, miután az ország előző elnökét azzal vádolják, hogy erőszakkal akarta megtartani a hatalmat, amikor a legutóbbi, 2022-es választást elveszítette a kihívójával, Luiz Inácio Lula da Silvával, azaz Lulával szemben.

Nem akármilyen pillanatok részesei lehetünk, a brazil köztársaság és a fiatal – a brutális katonai diktatúra után 40 éves – demokrácia döntő próbájaként tekintenek az ország történelmének leglátványosabb perére, amit teljes egészében közvetít a tévé.

Olyan már előfordult, hogy egy elnököt bűncselekményekkel vádoltak meg, de olyan még nem, hogy egy korábbi vezetőt bíróság elé állítottak volna egy puccs vagy puccskísérlet miatt – pedig ilyesmire szép számmal akadt példa Brazíliában. Ezek az eljárások – szemben az argentin vagy a chilei példákkal – mindig amnesztiával végződtek, ez történt például az 1964 és 1985 közötti katonai diktatúra felelőseivel is annak ellenére, hogy az USA által támogatott rezsim bizonyítottan megölt több száz embert, sokakat megkínozott, bebörtönzött.

A Dél-Amerika legnagyobb országát 2019 és 2022 között vezető, 70 éves jobboldali-populista Bolsonarót a következőkkel vádolják:

