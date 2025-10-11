További száz százalékos vámot vet ki Trump a kínai árukra

Az Egyesült Államok további száz százalékos vámot vet ki minden kínai árura a már meglévő harminc százalékos vám fölött november 1-től, ami így százharminc százalékra emelkedik. Az intézkedés válasz arra, hogy Kína exportkorlátozást vezetett be egyebek között a ritkaföldfémekre – jelentette be Donald Trump a Truth Social platformján.

Az amerikai elnök indoklása szerint, ahogy az MTI lefordította a szavait, Kína „rendkívül agresszív” álláspontot képvisel a kereskedelem kapcsán azzal, hogy igen ellenséges levelet küldött a világnak, amelyben kijelentette, hogy 2025. november 1-jétől nagyszabású exportkorlátozásokat vezet be gyakorlatilag minden általuk gyártott termékre, sőt néhány olyanra is, amelyet nem ők gyártanak.

Trump jelezte továbbá, hogy a száz százalékos vám bevezetése Kína további lépéseitől függően előrehozható. Azt is tervezi, hogy Kína kapcsán exportkorlátozásokat vezet be „minden kritikus szoftverre”.

Pénteken Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy lemondja a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tervezett, közel három hét múlva Dél-Koreában esedékes találkozóját. Később az Ovális Irodában újságíróknak azonban kijelentette, hogy nem mondta le a találkozót. „Nem, nem mondtam le, de nem tudom, hogy lesz-e egyáltalán” – mondta az amerikai elnök, aki hozzátette: „mindenképpen ott leszek, szóval feltételezem, hogy lehet, hogy lesz.”

Az amerikai tőzsdék jelentős mínuszba zártak pénteken Donald Trump Kínával kapcsolatos vámemelési terveire.