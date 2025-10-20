„Mindegyik ágyú olyan, mint egy lány” – így telik egy nap a tüzérbunkerben

Ha az orosz–ukrán háború egy trópusi vihar, Donyeck megye a közepén egy forgó hurrikán, ennek a hurrikánnak pedig Pokrovszk a centruma. Itt csoportosul immár egy éve az orosz és az ukrán hadsereg színe-java, hogy eldőljön: ki birtokolhatja a Donyeck megyei védekezéshez kulcsfontosságú települést.

Ennek a roppant erőfeszítésnek parányi résztvevői ukrán oldalon Barion, Poltava, Zelenij és Prorok, a 25-ös légideszant-dandárnál szolgáló tüzérek – na meg a király, azaz Paladin, ami az amerikai M109-es önjáró löveg beceneve. A maga 28 tonnájával játszi könnyedséggel repíti el a 155 milliméter átmérőjű, 43 kilogrammos lövedékeit akár 20–25 kilométer távolságra is, a város ellen felsorakozott 120 ezer orosz katona táborába. Tűpontosan.

Egy önjáró löveg gyakorlatilag egy saját kerekekkel, motorral ellátott ágyú; laikus szemmel akár harckocsinak is tűnhet – ám a jóval hosszabb, vastag cső alapján felismerhető, hogy ennél a fegyvernél a tűzerő a fontos, nem a mozgékonyság. A hidegháborúban kifejlesztett Paladin pedig aranysztenderdnek számít a műfajban.

A Pokrovszktól délre lévő települések környékére, azaz az orosz logisztikára, hátországra lövünk

– magyarázza az üteg parancsnoka, Zelenij.

2024 nyara óta zárkóznak fel az orosz erők a városra délről, és Bahmut véres ostromából tanulva nem frontálisan, hanem körülkerítve igyekeznek bevenni a várost. A lassan több mint egy éve tartó csata intenzitását jól jellemzi, hogy 2025 elején hónapokig napi átlag 60 lövést adtak le.

„Gyakorlatilag olyanok voltunk, mint a zombik, non-stop lőttünk. Már épp ledőltem volna aludni, mikor jött az újabb cél, és mehettünk vissza. Ha kifogytunk a lőszerből, hoztak újat, és kezdtük újra” – emlékszik vissza Prorok, az üteg töltőkezelője, egykori kohász és kétgyerekes apuka.

Végül is van hasonlóság: a kohászat és ez is szorosan kapcsolódik a fémhez. Meg mindkettő ugyanolyan veszélyes. A kohászat is forró, a szikrákkal megégetheted az arcodat, és a hőmérséklet szörnyű. Veszélyes munka. Mi is félünk, mint minden ember, de leküzdjük, és végrehajtjuk a feladatot. Mit tudsz csinálni? Ilyen a háború. Az oroszok is félnek. Ha pedig nem félsz, elkezdesz hibákat véteni, és megtörténik a baj

– magyarázza a tíz embernek kialakított, nyolcszor kétméteres, föld alá ásott hálókörletben.

A beszélgetés közben puffanás hallatszik, a körlet ajtajaként szolgáló pokróc meglibben, az arcokon érezni lehet a légnyomást.