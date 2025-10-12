Hétfő hajnalban engedheti szabadon az izraeli túszokat a Hamász

Shosh Bedrosian, az izraeli kormány szóvivője vasárnap délután arról beszélt, hogy az izraeli túszokat hétfő hajnalban engedheti szabadon a Hamász, írja a Sky.com. A Hamász a tűzszüneti megállapodás aláírását követő 72 órán belül köteles szabadon bocsátai az életben lévő túszokat – ez a határidő hétfő délelőtt jár le.

A militáns csoport a Guardian szerint 48 túszt tart fogva, akik közül 20-an valószínűleg életben vannak. Bedrosian arra számít, hogy őket egyszerre adják majd át a Vöröskeresztnek. A szabadon engedett túszokat először Gáza Izrael által ellenőrzött területére szállítják, innen pedig továbbküldik őket Dél-Izraelbe, ahol egyesítik őket a családjaikkal. Az elhunyt túszokat „az egész izraeli nemzet” gyászolni fogja, és gondoskodnak a zsidó szertartás szerinti temetésükről.

Izrael is szabadon enged közel 2000 palesztin foglyot, akiknek túlnyomó többségét Gázába vagy szomszédos országokba küldik, bár a szabadon bocsátásuk időpontját még nem határozták meg – Bedrosian szerint akkor kezdik meg szabadon engedésüket, amikor az izraeli túszok átlépték a határt.

Donald Trump korábban azt közölte: hétfőn vagy kedden engedhetik el az összes fogva tartottat. Az amerikai elnök hétfőn Jeruzsálembe látogat, hogy beszédet tartson valamint találkozzon a túszok családjaival. Trump ezután Egyiptomba, Sharm el-Sheikhbe repül, ahol több mint 20 ország vezetőinek részvételével egy „béke-csúcstalálkozót” fog társelnöki tisztségében vezetni, amelynek célja egy tartós fegyverszünet véglegesítése Gázában.