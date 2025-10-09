koronavírusvakcinavédőoltáscovid
Nagyvilág koronavírus

Döntött a bíróság a német férfi ügyében, aki 300 millió forintnyi eurót követelt orvosától, mert a koronavírus elleni védőoltás beadása után szívbetegséget diagnosztizáltak nála

DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA / Science Photo Library via AFP
admin Vaskor Máté
2025. 10. 09. 19:41
A koronavírus elleni védőoltásokat beadó orvosokat nem lehet felelősségre vonni az esetleges káros mellékhatásokrért – határozott csütörtökön a német szövetségi legfelsőbb bíróság (BGH) egy férfi ügyében, aki azért indított pert, mert úgy tudja, hogy a védőoltás miatt kapott szívbetegséget.

A karlsruhei székhelyű bíróság közölte: az állam, nem pedig az egyes orvosok a felelősek bármilyen, a tájékoztatással vagy a kezeléssel kapcsolatos hibáért. A sértetteknek a szövetségi vagy a tartományi kormány ellen kell panaszt benyújtaniuk.

A férfi az orvosát perelte be, miután röviddel a koronavírus elleni védőoltás beadása után szívbetegséget diagnosztizáltak nála. Azzal érvelt, hogy nem kapott elegendő tájékoztatást, a betegség következtében pedig nem tudta a munkáját tovább folytatni, és mentálisan is károsodott.

A bíróságon 800 ezer eurós (313,7 millió forint) kártérítést követelt.

Az alsóbb szintű bíróságokon követelését már elutasították arra hivatkozva, hogy az orvos hivatalos minőségében járt el, amikor beadta az oltást, és így személyesen nem vonható felelősségre. A BGH jóváhagyta a korábbi döntéseket.

A bíróságok azzal nem foglalkoztak, hogy a védőoltás okozta-e a betegséget; a kérdés az volt, ki vonható felelősségre – közölte Ulrich Hermann bíró.

