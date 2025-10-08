Németország engedélyezné a légterét megsértő drónok lelövését

Arra készül Németország, hogy a rendőrség és a hadsereg segítségével hatástalanítsa a német légteret megsértő drónokat egy szerdán, a szövetségi kormány által jóváhagyott törvényjavaslat szerint – számolt be róla a Reuters hírügynökség.

A kabinet által szerdán elfogadott és a parlament jóváhagyására váró új törvény kifejezetten felhatalmazza a rendőrséget a német légteret megsértő drónok lelövésére. A fák magasságában repülő drónokért a rendőrség, a magasabban repülő eszközökért a hadsereg lesz a felelős. Ez azt jelenti, hogy akut fenyegetés vagy súlyos károkozás esetén kilőhetik az eszközöket. A drónok hatástalanítására rendelkezésre álló egyéb technikák közé tartozik a lézer vagy a zavaró jelek használata az irányítási és navigációs kapcsolatok megszakítására – áll a hírügynökségi beszámolóban.

Friedrich Merz német szövetségi kancellár a javaslattal kapcsolatban X-en úgy fogalmazott:

A drónos incidensek veszélyeztetik a biztonságunkat. Ezt nem fogjuk megengedni. Megerősítjük a szövetségi rendőrség hatásköreit, hogy a drónokat a jövőben gyorsabban felderíthessék és elrettenthessék. Erről döntöttünk ma a kabinetben.

Emlékezetes, hogy a múlt héten egymás után kétszer is le kellett állítani a müncheni repülőteret drónészlelések miatt. Péntek este a német légiirányítás (DTC) elővigyázatosságból felfüggesztette a légi közlekedést két fel- és leszállópályán, ami 6500 utast érintett. Péntekre virradó éjszaka pedig számos ismeretlen eredetű drón zavarta meg Németország második legnagyobb repterének működését. Több járatot töröltek, illetve a közeli Nürnberg és Stuttgart repülőterére irányították át őket. Ez az incidens mintegy 3000 embert érintett.

Az európai légi közlekedésben az elmúlt hetekben többször alakult ki káosz, mert drónokat láttak. Alexander Dobrindt német belügyminiszter már pénteken ígéretet tett arra, hogy olyan törvényt nyújtanak be, amely megkönnyíti a rendőrség számára, hogy felkérje a hadsereget drónok lelövésére. Péntek késő este megerősítették a prágai Václav Havel repülőtér védelmét is, miután ismeretlen drónok közeledéséről kapott hírt a légikikötő.

Friedrich Merz közölte, hogy a múlt hét végén Németország felett repkedő drónok közül sokról feltételezik, hogy Oroszország állt a háttérben, de egyik sem volt felfegyverkezve, és inkább felderítő repüléseknek tűntek az incidensek.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptemberben egy drónfalnak nevezett hálózat felépítését sürgette Európa keleti határvidékén, egyesek szerint viszont a közelmúltbeli incidensekben érintett drónokat az EU-n belülről is indíthatták.

Az új törvényjavaslattal Németország csatlakozik azokhoz az európai országokhoz, amelyek a közelmúltban a biztonsági erőknek jogosítványokat adtak a légterüket megsértő drónok megfékezésére. Ilyen országok Nagy-Britannia, Franciaország, Litvánia és Románia.

Németországban a légi irányítás adatai szerint 2025 januárja és szeptember vége között 172 drónokkal kapcsolatos légiforgalmi fennakadást regisztráltak, szemben a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 129-cel és a 2023-as 121-gyel.