Izrael állítja, hogy megölték a Hamász katonai bíróságának elnökét

GAZA CITY, GAZA - SEPTEMBER 30: Smoke rises after the Israeli army attacked Abu Hasira Street in Gaza City, Gaza, on September 30, 2025. Several buildings were completely destroyed, and many others were severely damaged following the strike. (Photo by Saeed M. M. T. Jaras/Anadolu via Getty Images)
2025. 10. 01. 15:04
Az izraeli hadsereg folytatja Gázaváros elfoglalásának hadműveletét, és lezárta a civil fogalmat az övezet déli részéből az északiba, csak a Gázavárost dél felé, a menekülttáborok felé elhagyók mehetnek – közölte szerdán Aviháj Edri, a hadsereg szóvivője.

Az MTI tudósítása szerint a szóvivő bejelentette, hogy az izraeli hadsereg kommandósai megtalálták a város központjában a palesztin fegyveresek több elhagyott erődítményét, bennük katonai eszközökkel. Az utóbbi napok műveleteiben likvidáltak több terroristát, köztük olyanokat, akik éppen fegyverek előállításán dolgoztak titkos műhelyekben. Mindezeken túl Gázavároson kívül, az övezet északi részében is rábukkantak több fegyverrejtekhelyre.

A Hamász által felügyelt gázai egészségügyi minisztérium jelentése szerint szerda hajnal óta 28 palesztin vesztette életét az izraeli támadásokban, a legtöbben Gázavárosban. A minisztérium jelentésében általában nem különbözteti meg a halottak közt a fegyvereseket és a civileket, most sem tette.

Az izraeli közszolgálati rádió, a Kan jelentette, hogy a halottak között van Ahmad Atallah, a Hamász gázai katonai bíróságának elnöke.

Miközben folynak a harcok, Izrael arra vár, hogy a Hamász miként reagál Donald Trump amerikai elnök Gázai övezeti béketervére. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök már elfogadta a tervet, és számos arab és nem arab ország is üdvözölte azt.

