31 hónap börtönt kapott Washingtonban az a magyar, aki 200 adóvevőt akart Oroszországba csempészni

Spirk József
2025. 10. 01. 20:26
Bűnösnek találták és elítélték a magyar-spanyol kettős állampolgár H. Bencét az Egyesült Államokban, amiért katonai felhasználásra is alkalmas adó-vevőket akart Oroszországba csempészni – írta meg a Telex a washingtoni ügyészség közleménye alapján.

A 47 éves férfi az Egyesült Arab Emírségekben él, de nyáron letartóztatták, mert 200 darab Motorola kézi rádiót tervezett Litvánián keresztül Oroszországba csempészni. Még a határon lefoglalták a szállítmányt, H. Bence ezután elismerte bűnösségét.

A bíróság most 31 hónap börtönbüntetésre ítélte, valamint 5000 dolláros büntetést is kiszabott a férfira. A büntetése lejártával kitoloncolják az Egyesült Államokból.

Azt a 444.hu írta meg, hogy az Amerikában csempészésért letartóztatott férfi anyja volt a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség irodavezetője és az orosz belügy hivatalos beszállítója, de Szijjártó Péter minisztériuma szerint Ficzere Margarita nem töltött be pozíciót magyar állami cégben. „A Magyar Exportfejlesztési Ügynökség moszkvai partnerirodájának volt az alkalmazottja, amely egy orosz cég volt, feladata pedig a magyar vállalatok termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése Oroszországban és a kaukázusi régióban” – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtóosztálya.

