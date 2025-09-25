Zelenszkij nem indul újra az elnökségért, ha sikerül lezárni a háborút

Volodimir Zeleszkij ukrán elnök kijelentette, hogy készen áll távolmaradni a következő elnökválasztástól, ha sikerül befejezni a háborút Oroszországgal. Erről az Axios amerikai hírportálnak adott videóinterjúban beszélt, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett csütörtökön.

A műsorvezető azt kérdezte tőle, hogy békeidőben is elnök marad-e, vagy azt fogja mondani: „a hazámat történelme legnehezebb időszakában szolgáltam, és most távozom a posztomról”.

Ha befejezzük a háborút az oroszokkal, igen, kész vagyok nem indulni az elnökválasztáson, mert nem az államfőség a célom. Nagyon szerettem volna ebben a rendkívül nehéz időszakban együtt lenni a hazámmal, segíteni az országot. Pontosan erre törekedtem mindig. A célom: befejezni a háborút

válaszolta Zelenszkij.

Az elnök az interjúban elmondta: Donald Trump amerikai elnökkel kedden folytatott négyszemközti találkozójukon azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy adjon Ukrajnának egy olyan fegyvert, amely rákényszeríti Vlagyimir Putyin orosz elnököt a tárgyalásra. Zelenszkij nem árulta el, milyen fegyvert kért Trumptól.

Az ukrán elnök arról is beszámolt, hogy a találkozón Trump felvetette: Ukrajnának válaszolnia kell az orosz csapásokra.

Ha az oroszok támadják az energetikai infrastruktúránkat, Trump elnök támogatja azt, hogy válaszul mi is csapást mérünk Oroszország energetikai infrastruktúrájára

közölte Zelenszkij. Az ukrán elnök szavai szerint ugyanezt mondta Trump az orosz drón- és rakétagyártó létesítményekkel kapcsolatban is, noha ezek jól védettek – jegyezte meg. Utalást tett Moszkva elleni ukrán csapások lehetőségre is, mondván, hogy a Kreml tisztségviselői jó, ha tudják, hol találhatók az óvóhelyeik. „Szükségük lesz rájuk, ha nem állítják le a háborút” – tette hozzá Zelenszkij.

(MTI)