Magyar Gripeneket is riasztottak a lett légteret megközelítő orosz gépek miatt

A NATO vadászgépeit, köztük két magyar Gripent riasztottak, miután öt orosz katonai gép közelítette meg Lettország légterét – vette észre a NATO posztját a 444.
A tájékoztatás szerint a két Gripen a litvániai Siauliaiból szállt fel a NATO balti légtérvédelmi művelet keretében, válaszul egy Szu-30, Szu-35 és három MiG-31-ből álló orosz kötelék megjelenésére.
Magyarország ezzel is demonstrálta a NATO elkötelezettségét a balti országok és a keleti szárny védelme iránt,
tette hozzá a bejegyzés.
Korábban írtuk, hogy a szintén NATO-tag Törökország nemrégiben egy olyan repülőt küldött Litvániába, amely a drónok érzékelésére is képes.
Two 🇭🇺 Gripen fighters on @NATO Baltic #AirPolicing scrambled on 25 Sep from Siauliai 🇱🇹 in response to a 🇷🇺 Su-30, Su-35 and 3x MiG-31 flying close to 🇱🇻 airspace— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) September 25, 2025
🇭🇺 demonstrates the Alliance’s commitment to protecting and safeguarding the Baltics and the eastern flank pic.twitter.com/EMG035s0qm