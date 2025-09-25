Magyar Gripeneket is riasztottak a lett légteret megközelítő orosz gépek miatt

A NATO vadászgépeit, köztük két magyar Gripent riasztottak, miután öt orosz katonai gép közelítette meg Lettország légterét – vette észre a NATO posztját a 444.

A tájékoztatás szerint a két Gripen a litvániai Siauliaiból szállt fel a NATO balti légtérvédelmi művelet keretében, válaszul egy Szu-30, Szu-35 és három MiG-31-ből álló orosz kötelék megjelenésére.

Magyarország ezzel is demonstrálta a NATO elkötelezettségét a balti országok és a keleti szárny védelme iránt,

tette hozzá a bejegyzés.

Korábban írtuk, hogy a szintén NATO-tag Törökország nemrégiben egy olyan repülőt küldött Litvániába, amely a drónok érzékelésére is képes.