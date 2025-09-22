visegrádv4csúcstalálkozósulyok tamás
Még idén lehet visegrádi csúcstalálkozó

2025. 09. 22. 16:54
November végén, vagy december elején kerülhet sor a Visegrádi 4-ek köztársasági elnökeinek találkozójára Visegrádon, írja a Szabad Európa. A lap szerint Sulyok Tamás meghívását minden érintett, vagyis Petr Pavel cseh, Karol Nawrocki lengyel és Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök is elfogadta.

A napirendről a lap sem tudott meg konkrétumokat, de a magyar kormányzat egyik forrása szerint közlekedési beruházásokról, például egy térségi gyorsvasútról tárgyalhatnak. Erről egyébként már 2018-ban is szó volt.

A V4 csúcstalálkozóját utoljára két éve, 2023 november 22-én, Prágában tartották meg. Magyarországot akkor Novák Katalin képviselte. A miniszterelnökök utoljára tavaly februárban találkoztak, szintén Prágában. Itt már megosztott volt as szervezet, Fiala és Tusk a találkozó előtt külön is leültek.

