Még idén lehet visegrádi csúcstalálkozó

November végén, vagy december elején kerülhet sor a Visegrádi 4-ek köztársasági elnökeinek találkozójára Visegrádon, írja a Szabad Európa. A lap szerint Sulyok Tamás meghívását minden érintett, vagyis Petr Pavel cseh, Karol Nawrocki lengyel és Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök is elfogadta.

A napirendről a lap sem tudott meg konkrétumokat, de a magyar kormányzat egyik forrása szerint közlekedési beruházásokról, például egy térségi gyorsvasútról tárgyalhatnak. Erről egyébként már 2018-ban is szó volt.

A V4 csúcstalálkozóját utoljára két éve, 2023 november 22-én, Prágában tartották meg. Magyarországot akkor Novák Katalin képviselte. A miniszterelnökök utoljára tavaly februárban találkoztak, szintén Prágában. Itt már megosztott volt as szervezet, Fiala és Tusk a találkozó előtt külön is leültek.