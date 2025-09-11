Dömötör Csaba szerint a Tisza megkárosítaná a gazdákat, az ellenzéki párt cáfol

Magyar Péter megint aláírt egy indítványt, most éppen a magyar gazdák kárára – ezt állította Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő egy csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

A politikus szerint szerint a Tisza Párt elnöke és egyben európai parlamenti képviselő nem jár be Strasbourgba, de aláírt egy indítványt, amely a lengyel és román gazdák támogatását növelné magyar gazdák rovására. Úgy véli, ezzel Magyar hátrányba hozza a magyar termelőket, miközben saját javaslatot nem tett a gazdák érdekében, és fontos szavazásokat is kihagyott.

A Tisza Párt este egy közleményben utasította vissza a fideszes politikus állításait és hazugsággal vádolta meg őt. Hangsúlyozták, hogy a Tisza mindig a magyar gazdák érdekeit képviseli és kiemelték, hogy a magyar támogatások megfelelnek az uniós átlagnak.

A Tisza aláhúzta: nem támogatják az agrárbüdzsé csökkentését, és céljuk a gazdák jövőjének biztonsága. Magyar Péter aláírása csak a vita megnyitását szolgálta, hogy a magyar érdekek is megjelenjenek az uniós döntéshozatalban – zárták a közleményt.